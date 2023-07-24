طالب النائب سعد الخنفور مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تضم (ديوان الخدمة المدنية وجامعة الكويت ووزارة التربية وممثلا عن وزير شؤون مجلس الوزراء) لرسم الخطوط التفصيلية لتنفيذ قرار مجلس الخدمة المدنية القاضي بالسماح للموظف الكويتي الجمع بين الدراسة والعمل.



وأضاف الخنفور أنه على الرغم من مرور فترة على صدور القرار لكن حتى الآن ما زالت الآلية غير واضحة وما زادها تعقيدا تصريح جامعة الكويت التي أشارت إلى الاستمرار على موقفها السابق بتصريحها الذي قالت فيه إن «التفرغ الدراسي شرط التسجيل ولم يصلنا شيء من ديوان الخدمة».



وذكر الخنفور أنه على اللجنة تهيئة الأجواء للدارسين الجدد والانتهاء من التفاصيل كافة وحسمها قبل بداية العـام الدراسي المقبل خصوصـا آلية استيعاب المتقدميــن للتسجيـــل والتخصصات المتاحـــة وأوقــات المحاضـــرات وغيرهــا لاسيما في ظل حاجـة جامعة الكويت إلى كوادر وأساتذة لمواجهة الطلبات، بالإضافة إلى التأكد من مدى استعداد الجامعات الأخرى لتنفيذ القرار بالشكل الذي يحقق الغرض منه.



وطالب الخنفور بضرورة التغلب على العقبات السابقة وأهمها عدم اشتراط تاريخ حديث لشهادة الثانوية أو التقيد بسن محددة للمتقدم أو حصر الأمر في تخصصات محددة تفرضها جهة الدوام أو ديوان الخدمة على الدارس.