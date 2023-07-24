أعلن النائب حمد العليان عن تقدمه اليوم بمذكرة متكاملة وشاملة تتضمن الملاحظات التي شابت برنامج عمل الحكومة، إضافة الى محور مقترح للإصلاحات الشاملة.



وقال العليان في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، إنه تقدم بهذه المذكرة تحملا للمسؤولية ومن باب التعاون وإعمالا لنص المادة 98 من الدستور، وحتى يقرن الأقوال بالأفعال.



وبين أن المذكرة تتكون من قسمين، الأول بإضافة محور كامل جديد إلى برنامج عمل الحكومة هو محور الإصلاحات الشاملة.



وأوضح أن محور الإصلاحات الشاملة ينقسم إلى 3 ملفات رئيسة، وهي: ملف الإصلاحات السياسية وملف الإصلاحات القضائية وملف الإصلاحات الإدارية.



وأفاد بأن القسم الثاني من المذكرة يتضمن ملاحظات شاملة وكاملة على المحاور الخمسة الواردة في برنامج عمل الحكومة.



وأكد أنه لم يتقدم بهذه المذكرة إلا من باب التعاون واستجابة لما طرحه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري بنهاية الجلسة الماضية، بأن طلب من الأعضاء تقديم ملاحظاته بشأن برنامج عمل الحكومة مكتوبة حتى تكون محل نظر واهتمام الحكومة.



وتمنى أن تأخذ الحكومة هذه الملاحظات وغيرها على محمل الجد، وأن تطرح على طاولة مجلس الوزراء لدى مناقشته البرنامج الحكومي.