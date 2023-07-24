وجه النائب فهد بن جامع سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة. وقال في مقدمة السؤال: أعلنت شركة نفط الكويت في وقت سابق عن وظائف لحديثي التخرج للالتحاق بالعمل في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة لحملة شهادة الدبلوم في التخصصات الفنية.



ومع كل إعلان لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها يواجه الخريجون مشاكل منها صعوبة الاختبارات أو فرض شروط تعجيزية تؤدي لاستبعادهم من التعيين في القطاع النفطي من خلال رفع نسبة النجاح لقبولهم أو من خلال وضع اختبارات تعجيزية تكاد يكون فيه النجاح قليلا جدا. ونظرا لكثرة شكاوى خريجي كلية الدراسات التكنولوجيا تخصص دبلوم هندسة التصنيع من صعوبة الاختبار حسب وصفهم بالتعجيزي والذي يفوق مستوى مؤهلهم التعليمي، وهذا ما نتجت عنه نسبة رسوب عالية إذ لم تتجاوز نسبة النجاح 3% من الطلبة فقط وهم (15) من أصل (260) طالبا. ولهذه الأسباب وغيرها وتماشيا مع سياسة الدولة نحو دعم الشباب للعمل وتزامنا مع سياسة الإحلال والتكويت ضمن خطة التنمية والتي تستهدف تحقيق رؤية الكويت (2035).



أطالب بتزويدي وإفادتي بالآتي: 1- ما الأسس التي بموجبها يتم وضع أسئلة الاختبارات عند التعيين لكل التخصصات وخاصة تخصص إنتاج وتصنيع؟



2- هل هناك لجان متخصصة في الشركة لوضع الأسئلة؟ وهل يستعان بجهة أخرى خارجية مثل أساتذة الجامعات أو في التعليم التطبيقي للمساعدة في وضع الأسئلة؟



3- حسب معلوماتي أن الشركة كانت تستعين بالأسئلة للمتقدمين للتعيين من خلال معهد التكنولوجيا وأن الاختبارات كانت في المعهد تتم على اعتبار أن أغلبية المتقدمين للوظائف من خريجي معهد التكنولوجيا، فكم سنة اعتمدت الشركة هذا الإجراء في نوعية الأسئلة؟ وإذا كانت الشركة توقفت عن ذلك فمتى كان ذلك؟ ولماذا؟



4- لماذا توقفت الشركة عن وضع الأسئلة لتخصص إنتاج وتصنيع من خلال ما درسه المتقدمون وما يستعان به من معهد التكنولوجيا على اعتبار أن الأسئلة في نطاق دراستهم؟ ولماذا تغير مكان الاختبارات؟



5- ما الأسباب التي دعت إدارة الشركة إلى التوقف على الاستعانة بمعلومات معهد التكنولوجيا ونظام الدراسة في وضع الاختبارات لتخصص إنتاج وتصنيع خاصة أن أغلب المتقدمين من خريجي هذا المعهد؟



6- ما المعايير التي على أساسها يكون الاختبار في جامعة الكويت وأن تكون الأسئلة من خلال الجامعة؟



7- هل تعلم الشركة حجم المعاناة التي يعانيها المتقدمون للتعيين في سبيل اجتياز الاختبارات من خلال أسئلة عن أمور لم يدرسوها؟



8- ما خطط الشركة للتغلب على هذه العقبات والعودة لنظام المعمول به سابقا بشأن طريقة ونظام وضع الأسئلة من خلال معهد التكنولوجيا؟



9- عدد المتقدمين لاختبارات التوظيف الأخير في شركة نفط الكويت، وعدد مجتازي اختبار اللغة الإنجليزية، واختبار التخصص، وما النسبة المطلوبة للنجاح ومتوسط درجة الاختبار للمتقدمين؟



10- عدد الكويتيين حملة شهادة الدبلوم الذين تقدموا للعمل لدى القطاع النفطي في مختلف الشركات بصفتهم فنيين، وعدد من اجتاز الاختبارات التخصصية التي أجريت لهم خلال السنوات الثلاث الأخيرة؟



11- ما آلية مواعيد الإعلان عن الوظائف لجميع التخصصات لدى مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة لها؟ وهل تتغير مواعيد الإعلانات أو يتم نشر الإعلانات في مواعيد محددة كل سنة؟



12- نتائج ما طبق من موضوع الإحلال والتكويت، مع تزويدي بمؤشرات رقمية بهذا الشأن.



13- هل هناك إمكانية لإعادة إعلان التوظيف المشار إليه كما أعيد نشره في تخصصات أخرى؟