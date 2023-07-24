عقد مكتب المجلس اجتماعه امس برئاسة رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون.



وحضر الاجتماع نائب رئيس المجلس محمد براك المطير وأمين سر المجلس د.مبارك حمود الطشه ورئيس اللجنة المالية شعيب شباب المويزري ورئيس اللجنة التشريعية مهند طلال الساير ورئيس لجنة الأولويات عبدالله فهاد العنزي وأمين عام مجلس الأمة خالد بوصليب ورئيسة قسم مكتب المجلس د. حنان الدغيشم.



وناقش التظلمات المقدمة من بعض موظفي الأمانة العامة المحالين للتقاعد بقرار من مكتب مجلس 2020، واتخذ المكتب قرارا بقبول التظلمات وإعادتهم إلى العمل بنفس مراكزهم السابقة.



وقرر مكتب المجلس وأكد دعم المنتج الوطني فيما يخص مشتريات الأمانة العامة لمجلس الأمة.



ووافق مكتب المجلس على كتاب قطاع المالية بشأن التقديرات المالية الخاصة بمشروع الميزانية للسنة المالية 2024/2025 وتمت الموافقة عليه.



ووافق المجلس على كتاب النائب د. عبدالعزيز الصقعبي بشأن طلب توجيه الأمانة العامة إلى تفعيل قانون حق الاطلاع من خلال نشر اللوائح والقرارات المتعلقة بعمل موظفي الأمانة في الصفحة الداخلية للموقع الالكتروني للمجلس، وتعيين موظف أو أكثر للنظر في طلبات الحصول على المعلومات، ونشر قوائم المعلومات الواردة في قانون حق الاطلاع، وذلك استنادا الى القرار السابق لمكتب المجلس في هذا الشأن.



وفي نهاية الاجتماع اطلع المكتب على تقرير لجنة التحقيق في التجاوزات الإدارية والمالية في الأمانة العامة، وقد ناقش الأعضاء ملف التجاوزات.



ووجه مكتب المجلس اللجنة برفع تقرير متكامل إلى مكتب المجلس بهذا الخصوص بعد استكمال التحقيق بكل القطاعات. من جانب آخر، استقبل رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون في مكتبه أمس سفيرة المملكة المتحدة لدى دولة الكويت بليندا لويس.



كما استقبل السعدون مجلس إدارة جمعية الشفافية الكويتية برئاسة رئيس مجلس الإدارة ماجد المطيري، وحضر اللقاء نائب رئيس الجمعية د. فهد الرقيب وأمين الصندوق أحمد الفارس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية هيام الدويلة وريم الهاجري ويعقوب الهاشمي وصلاح الغزالي ود. ناصر الصانع.



من جهة أخرى، بعث الرئيس السعدون ببرقيتي تهنئة إلى رئيس مجلس النواب في جمهورية مصر العربية المستشار حنفي جبالي ورئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بمناسبة ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو.