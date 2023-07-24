تطبيقا لسياســـــات مسؤوليتها المجتمعية في دعم المبادرات المجتمعية والأنشطة الهادفة بالمجتمع، نظمت مجموعة الملا، وهي مجموعة أعمال رائدة ومتنوعة الاختصاصات تعمل في القطاع الخاص ومقرها الكويت مؤخرا، حملتها السنوية للتبرع بالدم تحت عنوان «تبرع بالدم.. أنقذ إنسان» بالتعاون مع بنك الدم المركزي.



وتم تنظيم حملة مجموعة الملا للتبرع بالدم بالتعاون المشترك بين بنك الدم المركزي وإدارة الاتصالات المؤسسية في المجموعة وموظفي المكتب الرئيسي لشركة الملا الهندسية بمنطقة الشويخ الصناعية.



وخلال المبادرة التطوعية المشتركة التي استمرت على مدار يوم واحد، تم جمع أكثر من 50 وحدة دم من الموظفين المتبرعين من المكتب الرئيسي لمجموعة الملا وشركة الملا الهندسية بهدف دعم مخزون الدم في بنك الدم الكويتي المركزي. وتعكس المبادرة للمسؤولية المجتمعية قيمنا الأساسية في تعزيز مشاركة موظفي مجموعة الملا في الأنشطة المجتمعية الهادفة نحو دعم مستقبل صحي ومستدام في الكويت.



وتلتزم مجموعة الملا بسياسات المسؤولية المجتمعية للشركات وتشجع موظفيها على لعب دور فعال في الأنشطة الاجتماعية، وتشمل برامج المسؤولية المجتمعية لدينا على سبيل المثال لا الحصر: رعاية المجموعة لبرامج التطوير التعليمي والمهني للطلاب الكويتيين ورواد الأعمال الشباب بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية وغير الربحية في الكويت، وتوفير دورات التدريب المهني للطلاب الكويتيين خلال العطلة الصيفية في مختلف القطاعات داخل المجموعة، واحتضان مشاركة موظفيها في المبادرات المجتمعية لتعزيز مساعيهم لممارسة أنماط حياة صحية.



كما توفر الشركة أيضا لموظفيها أسعارا مخفضة وخصومات خاصة في النوادي الصحية واللياقة البدنية، وتشجع موظفيها على إجراء الفحوصات الطبية المنتظمة، وتنظم مبادرات سنوية للتبرع بالدم، فضلا عن رعاية مشاركة الموظفين في الأحداث الرياضية الهادفة والمجتمعية المختلفة.



ومجموعة الملا إحدى أكبر مجموعات الأعمال المتنوعة الاختصاصات التي تعمل في القطاع الخاص ومقرها في الكويت. تأسست عام 1938 على يد الراحل عبدالله صالح الملا، ويعمل لديها اليوم أكثر من 15.000 موظف من أكثر من 35 دولة وتتميز بإدارتها ما يزيد على 200 علامة تجارية عالمية ضمن أكثر من 40 شركة تابعة لها.