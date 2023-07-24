

انتزع متسابق الراليات مشاري الظفيري المركز الأول في الترتيب العام لفئة الـ(تي.3) ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة العالم للراليات الصحراوية (رالي باها اراغون) التي اختتمت أول من أمس في إسبانيا. وقال الظفيري انه على الرغم من حلوله سادسا في الجولة الرابعة التي انطلقت 20 الجاري واستمرت يومين إلا انه تمكن من انتزاع صدارة فئة الـ(تي.3) في البطولة، جامعا 77 نقطة.



وأوضح انه تمكن من خلال مشاركته في هذا السباق وعبر تحقيقه المركز السادس، من كسب 15 نقطة وضعته أولا في جدول ترتيب متسابقي الفئة مع تبقي أربع جولات للبطولة في كل من پولندا والبرتغال ودبي والأردن.



وأوضح الظفيري أن الرالي، الذي بلغت مسافته الإجمالية 874 كيلومترا، شارك فيه 92 متسابقا بمختلف فئاته يمثلون 26 دولة من مختلف دول العالم منهم 30 متسابقا شاركوا ضمن منافسات فئته، وهي الـ(تي.3).