عبدالله قنيص



شرع رجال مباحث الجهراء بالبحث عن مجهول أقدم على حرق مركبة لامرأة تعمل في وزارة التربية بمنطقة الصليبية عمدا.



وبحسب مصدر امني، فإن سيدة من غير محددي الجنسية من مواليد 1986 وتعمل في وزارة التربية أبلغت مخفر الصليبية عن تعرض مركبتها اليابانية الفارهة، موديل 2019 اللون أبيض، للحريق العمد من قبل شخص مجهول في منطقة الصليبية قطعة 5 مساء أمس، مؤكدة عدم وجود مشكلات لديها أو عداوات مع أحد. هذا، وتم الاتصال على وكيل نيابة الجهراء الذي أمر بعمل قضية بتصنيف جنايات وتحت مسمى حريق عمد، وأمر بندب الأدلة الجنائية وتكليف المباحث بإجراء التحريات حول الواقعة وصولا للجاني.