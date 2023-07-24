رغم تراجع مستخدميه بشدة، تحدى الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا» مارك زاكربيرغ شركة «تويتر» مجددا، قائلا: هناك حاجة الى تطبيق للمحادثات العامة يستقطب فيه مليار مستخدم، وأن «تويتر» فشل بهذه المهمة حتى الآن.

وشهد تطبيق «ثريدز»، الذي أطلقه زاكربيرغ قبل أسابيع، انخفاضا بنسبة 70% تقريبا في عدد المستخدمين النشطين يوميا منذ ذروته في 7 يوليو، وفقا لشركة أخبار السوق «Sensor Tower»، مما أفسد انطلاقتهم المتفجرة قبل أسبوعين فقط، فيما يحظى «تويتر» بنحو 200 مليون مستخدم نشط يوميا، ويبلغ متوسط الوقت الذي يقضيه المستخدم على المنصة 30 دقيقة.

يأتي ذلك بعد أن ذكرت الشركة أنها سجلت 100 مليون اشتراك في غضون أسبوع بعد إطلاق المنصة في 5 يوليو.

وأفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» بأن المديرين التنفيذيين في «ميتا» قالوا إنهم يتوقعون انخفاضا في الاستخدام، ويخططون لميزات جديدة لإبقاء المستخدمين على التطبيق.

في المقابل، أطلق الملياردير الأميركي إيلون ماسك مالك تطبيق «تويتر» مفاجأة جديدة وأعلن أنه بصدد تغيير شعار «تويتر»، حيث كتب في تغريدة: «سنودع قريبا العلامة التجارية لتويتر، وتدريجيا كل الطيور».

وأضاف ماسك في تغريدة أخرى، أنه إذا حصل على «شعار يتمتع بقدر كاف من الجودة الليلة، سنطلقه حول العالم غدا».