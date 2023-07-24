عاطف رمضان

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية، عن تطوير خدماتها الالكترونية من خلال نظام chatbot الآلي والخاص بالتواصل والحديث المباشر مع المواطنين عبر رقم الواتساب 1888840 بإطلاق خاصية الاطلاع وتحميل المخططات الخاصة بمشروع جنوب سعد العبدالله آليا.

وقالت رئيسة قسم الاتصال في ادارة خدمة المواطن في المؤسسة العنود الغيث، في تصريح صحافي: " ان الخدمة تعتمد على خاصية الذكاء الاصطناعي حيث جرى تهيئتها آليا من خلال القسم المختص لتمكين المواطنين والراغبين بالاطلاع على مخططات المشروع والاستفادة منها بمجرد التواصل عبر الرسائل النصية في تطبيق الواتساب وطلب خدمات المؤسسة الاسكانية بعد عرضها في المحادثة.

واشارت الغيث إلى أن المؤسسة ستضيف مخططات المشاريع الاسكانية المستقبلية في الخدمة الجديدة وذلك ضمن خطتها نحو مزيد من خدمات التحول الرقمي دون تكبد عناء حضور المواطن، مبينة أن اجمالي عدد المستفيدين من الخدمة الجديدة منذ اطلاقها أمس الأحد بلغ ما يقارب 13 ألف مواطن.

وبينت أن المؤسسة تتابع ومن خلال خدمة chatbot آراء المواطنين ومتطلباتهم لإضافة خدمات جديدة ضمن 8 خدمات رئيسية إلى جانب مواعيد الاستقبال ومواقع مراكز المؤسسة والإجابة على استفسارات المواطنين.