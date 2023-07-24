تقدم النائب سعد علي الخنفور بحزمة أسئلة إلى وزير الدولة لشؤون الإسكان تتعلق بتقليص أعداد القسائم في منطقة جنوب القيروان إلى 400 قسيمة فقط على الرغم من الوعود الحكومية السابقة التي أكدت أن عدد القسائم لا تقل عن 2300 قسيمة.

وأكد الخنفور في سؤاله أن الشفافية الحكومية غابت عن ملف جنوب القيروان وللأسف المتضرر الوحيد من هذه السياسة وغياب الرؤية كانت الأسر والمواطنين الذين رفضوا التخصيص في مناطق أخرى كمنطقة «جنوب سعد العبدالله» في أوقات سابقة لأصحاب الطلبات الاسكانية من 2001 وما قبلها.

وسأل الخنفور وزير الدولة ووزير الإسكان في سؤاله عما وصلت إليه الأمور من تنسيق المؤسسة العامة للرعاية السكنية مع الهيئة العامة للزراعة بشأن الأشجار الموجودة بالمنطقة وطالب تزويده بالاقتراحات البديلة لاسيما أن هناك آراء تشير إلى الإبقاء على الأشجار المعمرة فقط والتعامل مع الأشجار بأفضل السبل لزيادة عدد القسائم للمواطنين.

واستفسر الخنفور في سؤاله عن المناطق السكنية المرتبطة بجنوب القيروان وأهمها منطقة الصليبية وأسباب بطء المراسلات بين المؤسسة والجهات الحكومية الأخرى والذي أضر بشريحة كبيرة من المواطنين وزاد الأمر تعقيدا بعدما اصبحوا ضحية للقرارات المتخبطة والدور المستندية العقيمة على مدار السنوات السابقة.