18 سبتمبر بدء دوام بقية المرحلة الابتدائية وجميع صفوف المتوسط والثانوي

إجازة منتصف العام من 21 يناير إلى 1 فبراير 2024

من 3 إلى 15 يناير امتحانات الصف الأول الثانوي

29 مايو بداية اختبارات الثانوية و12 يونيو إعلان النتائج

عبدالعزيز الفضلي



اعتمد وكيل وزارة التربية بالانابة أسامة السلطان القرار الخاص بالتقويم الدراسي للعام 2023 /2024.



ووفق التقويم المعتمد، يبدأ دوام طلبة الصف الأول الابتدائي 17 سبتمبر المقبل فيما يبدأ دوام باقي صفوف المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية في 18 من الشهر نفسه.



وذكرت وزارة التربية، في بيان صحافي، ان دوام طلبة رياض الأطفال يبدأ في 20 سبتمبر المقبل، وتكون إجازة منتصف العام الدراسي من 21 يناير 2024 حتى 1 فبراير 2024.



وأوضح البيان أن دوام الموجهين الفنيين لمختلف المجالات الدراسية والموجهين العاملين في الأنشطة التربوية ومشرفي المختبرات في المناطق التعليمية والعاملين في رياض الأطفال والمراحل التعليمية المختلفة يبدأ في 10 سبتمبر المقبل.



وفيما يلي جداول التقويم الدراسي المعتمد: