شبكة CGTN تضم أكثر من 50 ألف صحافي ومذيع ومراسل وفني وترجمة فورية لـ 44 لغة وقناة باللغة العربية



بكين وشينجيانغ: أسامة أبو السعود



12 يوما لم تكن كافية لاستكشاف جزء من جمال الصين، ذلك البلد المترامي الأطراف الشاسع المساحة والسكان. فجمهورية الصين الشعبية التي تزيد مساحتها على 9 ملايين و640 ألف كيلومتر ويزيد عدد سكانها على مليار و400 مليون نسمة هي شعلة من النشاط والحركة والديناميكية على كافة الأصعدة. في جولة لـ «الأنباء» في عدد من مدن الصين بدعوة من سفارتها لدى البلاد ضمن وفد إعلامي كويتي ضم عددا من الصحف ووسائل الإعلام كان لافتا امتزاج حضارة هذا البلد العريق مع ما تشهده من طفرة صناعية وتكنولوجية وتعليمية هائلة حققت خلالها الصين نظرية اقتصادية جديدة جمعت بين النظم الاشتراكية والاقتصاد الحر. ففي الصين التي يحكمها الحزب الاشتراكي، تجد دولة متقدمة لا تتوقف.. بل تنظر بتطلع كبير الى قيادة العالم اقتصاديا ومزاحمة الغرب حتى اصبحت ثاني أقوى اقتصاد في العالم. ويبلغ الناتج المحلي للصين 17.73 تريليون دولار وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي لعام 2023، حيث تأتي في المرتبة الثانية عالميا بعد الولايات المتحدة الأميركية التي يبلغ ناتجها المحلي 23 تريليون دولار. وهذا ما يؤكد قدرة الصين اليوم لتتبوأ مكانتها بين اكبر الدول على مستوى العالم وهو ما شاهدناه من خلال زيارات متعددة ومتنوعة لهذا البلد الغني بتراثه وثقافاته وتعايش مواطنيه.



بدأت الرحلة الى الصين من مطار الكويت الدولي إلى مطار دبي ومنها الى العاصمة الصينية بكين التي تتناغم بين الأصالة والمعاصرة حيث تحافظ على تراث مبانيها الكلاسيكي مع احدث التصميمات العالمية في مجال ناطحات السحاب ذات الواجهات الزجاجية.



مسجد نيوجيه 700 عام



زرنا خلال الجولة أحد المساجد القديمة في مدينة بكين وهو مسجد «نيوجيه» والذي يتميز بتراث إسلامي فريد ويرجع تاريخه الى 700 عام تقريبا.



وهذا يدل على تاريخ الدين الاسلامي في الصين، وفي أسرة منخ أعطى الامبراطور - آنذاك - أموالا لإعادة بناء المسجد.



ويقول إمام المسجد إن هناك اكثر من 220 ألف مسلم في العاصمة بكين وحدها بخلاف أعداد المسلمين في مختلف مقاطعات الصين.



جامعة بكين



بعدها كانت الجولة في جامعة بكين العريقة والتي تضم اكثر من 60 ألف طالب وتدرس جميع العلوم إلا العلوم العسكرية، وتضم قسم اللغة العربية في جامعة بكين الذي يخرج العشرات سنويا من الطلاب الصينيين للعمل في مختلف السفارات وإذاعة وتلفزيون الصين ووكالة شينخوا للأخبار وايضا في مجالات الترجمة والتسويق باللغة العربية.



وكالة أنباء شينخوا



وبعدها كانت زيارة وكالة شينخوا للأخبار وهي وكالة الأنباء الصينية الرسمية لجمهورية الصين الشعبية. وتعتبر أكبر هيئة إعلامية في الدولة وواحدة من كبرى الوكالات الاخبارية في العالم.



8000 مقال وخبر يوميا تبثها وكالة شينخوا بـ 15 لغة من ضمنها العربية ولديهم 8 قنوات خاصة بنشر الأخبار والصور والفيديو من اليابان وإيطاليا واندونسيا وتركيا وباكستان وتايلند وكوريا الجنوبية.



وقد تم تدشين «شينخوا» في 1931 ويبلغ عدد موظفي الوكالة اليوم اكثر 12 ألف صحافي ومراسل وفني ولديها فروع في 182 دولة منها 7 مكاتب اقليمية عامة.



وكان لديهم عدد من المراسلين لتغطية حرب تحرير الكويت.



50 ألف صحافي ومراسل



قام الوفد كذلك بزيارة شبكة CGTN التي تعد من اضخم الشبكات التلفزيونية على مستوى العالم حيث تضم اكثر من 50 ألف صحافي ومذيع ومراسل وفني وترجمة فورية لـ 44 لغة وقناة باللغة العربية.



وأوضح مدير القسم العربي في شبكة CGTN تشيا بونغ ان الشبكة نشرت 14 منشورا منذ بداية العام عن التعاون بين الصين والكويت موضحا ان عدد متابعي شبكة CGTN فاق 20 مليون متابع حول العالم حاليا.



=وبالطبع كان للمعالم التاريخية والأثرية نصيب كبير من الجولة حيث شملت زيارة سور الصين العظيم وهو إحدى «عجائب الدنيا السبع الجديدة»، فالسور الذي يبلغ طوله 21 ألف كيلومتر شمالي البلاد، بدأ البناء فيه في عام 221 قبل الميلاد حيث وحد الإمبراطور الصيني شي هوانغ دي ما يعرف في التاريخ الصيني بالممالك المتحاربة، مؤسسا أول دولة موحدة ذات سلطة مركزية في تاريخ الصين.



وكانت تلك الممالك قد وضعت أسوارا لحماية أراضيها، فقام الإمبراطور شي هوانغ دي بربط تلك الأسوار التي بنتها تلك الممالك المتحاربة صدا للعدوان الخارجي وضبطا للحدود. وقد بلغ السور حينها 5000 كيلومتر. ثم واصلت الأسر الملكية المتعاقبة في الصين بناء السور وزيادته بإطراد.



وإذا كانوا قديما يقولون انه خلال المائة سنة الأولى بعد بناء السور تعرضت الصين للغزو ثلاث مرات ! وفى كل مرة لم تكن جحافل العدو البرية في حاجة إلى اختراق السور أو تسلقه..! بل كانوا في كل مرة يدفعون للحارس الرشوة ثم يدخلون عبر الباب، والشاهد في هذا الموضوع أن الصينيين انشغلوا ببناء السور سنوات طوال، ونسوا بناء الإنسان في ذلك الوقت.



«هواوي» و«علي بابا»



شملت الزيارة في بكين ايضا عددا من المعالم التراثية والحديثة منها سوق شعبي ومسجد تراثي قديم في قلب بكين، كما شملت الجولة عملاقين اقتصاديين هما شركة هواوي التكنولوجية العملاقة والتي استمعنا الى شرح واف عن تطوير اعمالها ودخولها في مختلف أنواع التكنولوجيا والرفاهية ابتداء من أنظمة الصوت والاضاءة وشاشات العرض السينمائي وصولا الى تكنولوجيا الرفاهية المتكاملة في السيارات مرورا بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.



وفيما شملت الزيارة شركة علي بابا التي سألنا عن اسمها، فاكد مسؤول الشركة انه يرجع اسمها الى اسطورة «علي بابا» الشهيرة وكذلك فان «علي» او Ali بالانجليزية اول حرف باللغتين الانجليزية والعربية وأسسها جاك ما عام 1999.



وتحقق «علي بابا» التي يعمل بها 200 الف موظف بمقرها الرئيسي في بكين ومختلف دول العالم وتحقق نموا هائلا في حجم المبيعات على مواقعها الإلكترونية يوميا.



المدينة المحرمة



هي مدينة ضخمة في قلب بكين بنيت في عام 1420 في عهد الإمبراطور يونغلي من سلالة مينغ، والتي تستخدم كمنطقة عمل وسكن حصرية لـ 25 إمبراطورا إقطاعيا في كل من سلالات مينغ وتشينغ، ظلت واقفة هناك منذ ما يقرب من 600 عام.



إنه أكبر قصر من صنع الإنسان في العالم اليوم بمساحة تزيد على 72 هكتارا (280 فدانا) وهو مستطيل الشكل، بطول 961 مترا (3000 قدم) من الجنوب إلى الشمال وعرض 753 مترا (2200 قدم) من الشرق للغرب.



إنها أكبر بـ473 مرة من البيت الأبيض في الولايات المتحدة، والمعروف بعظمته، سميت المدينة المحرمة بالمدينة الأرجوانية المحرمة، لأن جميع الأباطرة كانوا يعتقدون أنهم أبناء السماء والإقامة الإمبراطورية كانت المركز الكوني، لذلك يجب أن تكون محظورة على عامة الناس.



شارك أكثر من مليون عامل من بينهم 100 ألف حرفي في هذا البناء الضخم. من المثير للدهشة أن الأمر استغرق 11 عاما لجمع المواد، مثل أخشاب الأعمدة، والرخام الأبيض للدرابزين، والطوب الذهبي للأرض وصناعة البلاط المزجج، ولكن 3 سنوات فقط لإكمال قصر رائع كامل.



قرية السعادة



بعد بكين كانت الرحلة الى مدينة كاشغر احدى اهم المدن التاريخية في اقليم شينجيانغ وأحد اهم المناطق التي يسكنها الايغور المسلمون.



وتشهد كاشغر كما باقي مدن الصين نهضة عمرانية شاملة كما تتمتع باسواق ومتاحف وحدائق رائعة.



أوروموتشي



بعد كاشغر كانت زيارة مدينة اوروموتشي وهي عاصمة اقليم شينجيانغ وهي ذاتية الحكم واغلب سكانها من مسلمي الايغور، وهي مدينة كبيرة تضم عددا من المساجد والمتاحف والمعارض والفنون والأسواق الشعبية التراثية.



كما قام الوفد بزيارة لمعرض مكافحة الإرهاب ومتحف المدينة وكلية الفنون والتي تضم آلات موسيقية تاريخية وعددا من الفرق الفنية الرائعة التي غنت عددا من الألحان بمقام «البياتي» الشرقي.



بحيرة السماء وشلالات المياه



أخيرا كانت الزيارة الى بحيرة تيانتشي ومعناها «بحيرة السماء» وهي بحيرة طبيعية تقع بين سلسلة جبال تيان شان وسط منطقة شينجيانغ وتبعد عن مدينة اورومتشي حاضرة منطقة شينجيانغ بمائة كيلومتر.



تبلغ مساحة البحيرة 4.9 كم «1.9 ميل» وبعمق 109 أمتار، ويبلغ ارتفاع بحيرة تيانتشي عن سطح البحر ألفى متر، وتحيطها سلسلة من الجبال وتبدو كلؤلؤة مضيئة على قمة وانفنغ شرقي جبال تيانشان، وتزيدها جمالا على جمال قمم الجبال المغطاة بالثلوج والمحيطة بها.



وفي أعماق الجبال بحيرة صغيرة مستديرة تبلغ مساحتها عشرات الأمتار المربعة، وتعرف باسم «بحيرة تيانتشي الصغيرة» والبحيرة تحتضنها عدد من قمم الجبال. وفي رحلة الصعود اليها تنساب مياه قمم الجبال بشكل رائع، حيث يستمع الزائرون لها بمناظر طبيعية خلابة.



المسلمون في الصين



بالطبع كان للزيارة هـدف رئيسي وهـو زيارة مسلمي الصين وخاصة في اقليم شينجيانغ ذاتي الحكم والذي تفوق مساحته اكثر من 1.665 مليون كيلومتر واغلبية سكانه هم مسلمو الايغور، حيث زار الوفد مدينة كاشغر كإحدى اهم المدن التـــي يسكنها الايغور للتعرف على حياتـــهم وما يثار عن وجود سجن كبـــير يعيش فيه اكثر من مليــــون مسلم من المسلمين الايغور.



لذا كان لابد من زيارة عدد من رجال الدين المسلمين وسؤالهم عن اوضاعهم وطبيعة ما يثار.



40 ألف مسجد في الصين



خلال زيارتنا قال نائب رئيس الاتحاد الإسلامي في مدينة اوروموتشي الصينية ورئيس المعهد الديني عبدالرقيب بن تمورنياس أن هناك نحو 40 ألف مسجد للمسلمين في الصين وشانجان لديها الكثير من المساجد التي ترضي جميع المسلمين، وهي تتلقى الدعم في تطوير مبانيها من الحكومة الصينية.



عباس مماتي: لا خوف ولا ترهيب للمسلمين في كاشغر والجميع بإمكانه أن يأتي ويرى بعينه



دعا إمام مسجد مدينة كاشغر، إحدى مدن اقليم شينجيانغ الصيني الرئيسية، عباس مماتي من يردد وجود ترهيب للمسلمين في المدينة، أن يأتي ويرى بعينه الحياة الكريمة التي يعيشها المسلمون وجميع الديانات والمعتقدات الأخرى، مشيرا إلى أنه لا خوف ولا ترهيب يمارس ضد أي مسلم.



وقال مماتي للوفد الكويتي الذي زار مسجد «عيد غا»‏ التاريخي، ان الحكومة حافظت على تاريخ المسجد ودفعت الكثير من أجل تشييده والحفاظ عليه وأصبح ايضا موقعا للسياح نظرا لكبر مساحته واهميته التاريخية. وقال مماتي: درست الشريعة الاسلامية من أبي ثم ذهبت الى المعهد الاسلامي في شانغاه وعملت في الشؤون الاسلامية، مشيرا الى ان الحكومة الصينية قامت بإعطائنا مبالغ مالية لترميم وتجديد المسجد ليتسع لأكثر عدد من المسلمين.



وأكد في الوقت نفسه وجود صينيين مسلمين كثر أدوا فريضة الحج هذا العام، وفي احدى الطائرات العائدة من مكة المكرمة في حج هذا العام بلغ في طائرة واحدة 400 حاج وزميلي كان من ضمنهم. وأوضح ان المسجد يتسع لـ 400 مصل وتقام فيه جميع الصلوات الخمس وصلاة عيدي الفطر والأضحى وصلاة التراويح في رمضان، وهناك باكستانيون وجنسيات أخرى من المسلمين يأتون الى المسجد لأداء الصلاة.



بن تمورنياس: وجود مليون مسلم من الإيغور يعيشون في سجن كبير مجرد ادعاءات مرسلة من الإعلام الغربي.. ونحترم جميع الديانات





خلال الزيارة قمنا بزيارة المعهد الاسلامي في اقليم شينجيانغ، حيث أكد نائب رئيس الاتحاد الإسلامي في مدينة اوروموتشي الصينية ورئيس المعهد الديني عبدالرقيب بن تمورنياس، ان الحكومة الصينية تقدم كل انواع الدعم الى الاتحاد والمعهد الاسلامي في المدينة، نافيا في الوقت ذاته وجود نحو مليون مسلم من الايغور يعيشون في سجن كبير، وان ذلك مجرد ادعاءات مرسله من الاعلام الغربي. وقال بن تمورنياس ان الحكومة تحترم جميع الديانات وفقا للمادة 36 من الدستور، ولا يوجد أي تضييق على اي مواطن صيني بل جميعهم متساوون في الحقوق، كما أنها تحترم الحريات والمعتقدات لجميع الديانات. ‏‎وقال عبدالرقيب للوفد الاعلامي الكويتي الزائر الى مدينة شانجان الصينية واطلاعهم على المعهد الاسلامي الجديد الذي جرى انشاؤه وتطويره مؤخرا: ان هذا المعهد الجديد حظي بدعم من الحكومة الصينية بمبلغ يقدر بنحو 15 مليون يوان صيني، وهو فرع جديد تقدر مساحته بنحو 150 الف متر وحجم المباني يقدر بنحو 50 ألفا، ويضم سكنا للطلبة ومسجدا ومطعما للمعلمين والطلبة وملعبا رياضيا وكل الوسائل التي يحتاجها الطلبة، كما يضم أيضا مكتبة كبيرة تحتوي على اكثر من 150 ألف كتاب ورقي وإلكتروني، بالاضافة الى ان المصاحف مترجمة الى عدة لغات مثل الصينية والايغورية ولغات أخرى. ‏‎وتابع عبدالرقيب ان عدد الطلبة الراغبين في دراسة الدين الاسلامي اصبح بازدياد، وأعداد المسلمين في شانجيان بالملايين، وفي الصين العدد يقدر بنحو 40 مليون مسلم، لافتا الى ان المسجد الموجود في المعهد الاسلامي في شانجان تبلغ مساحته 1400 متر ويتسع الى 1000 مصل يتم من خلاله اقامة الصلوات الخمس يوميا وصلاة الجنازة وعقد الزواج والطلاق وفقا للشريعة الاسلامية وصلاة عيدي الفطر والأضحى وجميع المناسبات الدينية للمسلمين، بالاضافة الى وجود عدد كبير من المساجد في مدينتي شانجان وكاشغر ومدن كثيرة من الصين.



‏‎وأوضح ان عدد الطلبة الدارسين في المعهد يقدر بنحو الف طالب، وهناك دفعة سيتم تخريجها خلال ايام يبلغ عددها نحو 100 طالب ومدة الدراسة اربع سنوات.