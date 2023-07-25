في إطار جهود مجموعة «صناعات الغانم» المستمرة في دعم المبادرات المجتمعية الهادفة لتشجيع الشباب الكويتي الطموح ودفعهم نحو التفوق والنجاح، قدمت «إكسيد الغانم» الرعاية للمهندس الشاب ناصر أشكناني لتصميم وإطلاق أول صاروخ فضائي من الكويت وفقا لأفضل وأحدث المعايير العالمية. تتوافق هذه الرعاية مع أهداف «Exeed» القائمة على الاحتفاء بأعلى درجات التميز والتفوق والإبداع في شتى المجالات.



الريادة في «EXEED»



وطرحت «صناعات الغانم» «Exeed» في عام 2022 كأحدث علامة تجارية للسيارات الفاخرة والذكية في الكويت، حيث تقدم مفهوما جديدا في التصميم يجمع ما بين التكنولوجيا المبتكرة والأناقة العصرية وهو قائم على أحدث ما توصلت إليه شركة «Benteler International» الرائدة في صناعة السيارات في مختبراتها ومراكز أبحاثها الألمانية في ميونيخ.



وتعرض «Exeed» عبر شراكتها الاستراتيجية مع «صناعات الغانم» أسطولا مميزا يضم طرازات متنوعة من سيارات الدفع الرباعي الفاخرة مثل «EXEED TXL» و«EXEED VX» و«EXEED LX» والتي تجمع ما بين القوة والثبات والأمان والراحة، وتجمع مركبات «EXEED» بين محركات الوقود التقليدية والطاقة الهجينة لضمان أعلى كفاءة في استهلاك الوقود. ويضمن الهيكل المعدني الحصري الذي ابتكرته «EXEED» أعلى درجات الأمان مع نظام تحصين ذكي يدعم سلامة الركاب في جميع الأوقات.



مبادرة «Exeeders»



والجدير بالذكر أن هذا الدعم يأتي ضمن مبادرة «Exeeders» التي أطلقتها «إكسيد الغانم» للاحتفاء وتسليط الضوء على إنجازات الشباب الكويتي الاستثنائية في مجالات الاختراع العلمي والتحديات الرياضية والإبداع الفني والتي تتماشى مع شعار «Exeed» «Born For More» الذي يرمز إلى تحقيق المزيد والسعي نحو الأفضل.



وقدمت «إكسيد الغانم» الدعم للمهندس ناصر أشكناني وأعضاء فريقه لتصميم وإطلاق أول صاروخ دون مداري نحو الفضاء الخارجي من أرض الكويت، وتمكن الفريق الهندسي الشاب من إطلاق الصاروخ المسمى «بيونير» بنجاح باستخدام الوقود الصلب لمدى 1264 مترا من ميدان الأديرع للمناورات العسكرية وتمكن الفريق استعادت الصاروخ بنجاح عن طريق البراشوت بعد أن تمكن من أخذ بيانات هوائية عن طريق المجسات الموجودة على متنه. يذكر أن هذا الصاروخ يعتبر نموذجا أوليا يمهد نحو تصميم وتصنيع صاروخ «Ambition-2» والذي يستعد م. ناصر وزميله م. سليمان الفهيد لإطلاقه في بداية عام 2024 ومن المتوقع أن يصل مدى الصاروخ والذي يعتبر الأول من نوعه في الوطن العربي نحو 20 كيلومترا، حيث يهدف إلى خدمة التجارب البحثية البيئية وإرسال حمولات إلى الفضاء.



ويعتزم م.ناصر وم.سليمان إجراء تجربة نوع جديد من الوقود الصلب في «Ambition-2» لاستخدامه لاحقا في الصاروخ الفضائي «Ambition-3» الذي يهدف لأن يصل حتى 100 كيلومتر الى الفضاء. ويهدف الدعم المقدم من مبادرة «Exeeders» إلى تذليل العقبات التي واجهت هذا المشروع العلمي الطموح وتقديم التشجيع والمساندة اللازمة للفريق حيث تكللت هذه الجهود بفوز الفريق بالمركز الأول في جائزة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في معرض التصميم الهندسي الـ44 في جامعة الكويت ضمن فئة الهندسة الميكانيكية.



يذكر أن «إكسيد الغانم» تعتزم الاستمرار في تقديم الدعم للمشاريع الإبداعية والطموحة عبر مبادرة «Exeeders» والذي يؤكد التزام «صناعات الغانم» وإيمانها العميق بدور الشباب الكويتي في المجتمع وضرورة مساندتهم لتحقيق طموحاتهم في شتى المجالات.