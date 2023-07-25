وجه النائب مرزوق الغانم سؤالين إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح يطلب في الأول منهما إفادته بنسخة ضوئية من الاستقالة المقدمة من وزير التعليم د. حمد العدواني ومسببات ومبررات الاستقالة إن وجدت.

وطالب الغانم بتزويده في السؤال الثاني بنسخة من استقالة وزير المالية السابق مناف الهاجري وأسباب ومبررات الاستقالة إن وجدت، وعما إذا كان الوزير المستقيل على علم قبل توليه الحقيبة الوزارية بالتوجه الحكومي بفصل وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار وإلحاق تبعية الهيئة العامة للاستثمار إلى وزير آخر.