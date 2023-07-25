أكدت نقابة العاملين بشركة ناقلات النفط الكويتية، أن العديد من المطالب العادلة للنقابة لم يتم تنفيذها وضاع بعضها بسبب غياب المعلومات عن الرئيس التنفيذي للشركة ومؤسسة البترول.

وأوضح أمين سر النقابة عبدالله القضرم في تصريح صحافي، أنه وانطلاقاً من حرص النقابة على مد يد العون في ما بينها وبين إدارة الشركة العليا، ومن باب الحرص على مصالح العاملين والذود عن حقوقهم، وبعد معرفة أسباب عدم تنفيذ العديد من المطالب اتضح أن أغلبها لم تصل إلى الرئيس التنفيذي لشركة ناقلات النفط الكويتية بالوكالة وكذلك الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول بسبب غياب المعلومات من القيادات.

وشدد القضرم على أن النقابة سبق وتقدّمت بشكل رسمي بالعديد من المطالب والحقوق العمالية وفق الإجراءات المتبعة في التعامل مع هذه الحقوق، وقد ترتب على ذلك تغيير في الأوصاف الوظيفية لمسمى رئيس فريق لتكون متوافقة ومتطابقة مع مسميات أو مؤهلات معينة.

وفي الوقت ذاته اكد القضرم ان هناك الكثير من الشواغر الوظيفية التي لم يتم تسكينها ولم يتم إجراء المفاضلة عليها، وللأسف تم ترقية البعض بدون عمل مفاضلة .

وشدد على ضرورة معالجة الجمود الوظيفي للدبلوم الإداري وما يعانيه أصحاب هذا المؤهل من تجاهل لحقوقهم وحرمانهم من أبسط الحقوق وهي الترقيات.

وأخيراً تمنى القضرم أن تكون الأمور واضحة وجلية أمام الرئيس التنفيذي بالوكالة ورئيس المؤسسة للعمل على تحقيق أمال وتطلعات العاملين من خلال تحقيق مطالبهم المشروعة والإيعاز للمسؤولين المعنيين باتخاذ كافة الإجراءات المتبعة في سبيل رفع الظلم عن الموظفين وتحقيق العدالة والمساواة في الحقوق بينهم.