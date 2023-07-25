تقدم النواب خالد الطمار ود.عادل الدمخي وفهد المسعود ود. فلاح الهاجري ود.حمود الطشه باقتراح برغبة بصرف بدلات العدوى والتلوث والخطر والضوضاء لجميع العاملين في الإدارة العامة للطيران المدني.

وقال النواب في مقدمة اقتراحهم إنه لا يخفى على الجميع الدور الكبير والمسؤولية التي يقوم بها منتسبو الإدارة العامة للطيران المدني من تأمين سلامة الطائرات والركاب والأمتعة فضلا عن الإشراف على الملاحة الجوية، فهم يؤدون عملهم بحرص بالغ ودقة متناهية، في ظل ظروف مناخية صعبة، ويستحقون بدلات مثل «بدل عدوى وبدل تلوث، وبدل خطر، وبدل ضوضاء» ومن باب العدالة والمساواة، وأسوة بغيرهم من العاملين في وزارة الداخلية والجمارك وهذا أقل تقدير للعاملين في الطيران المدني ولجهودهم .

ونص الاقتراح على ما يلي: «صرف بدلات العدوى والتلوث والخطر والضوضاء لجميع العاملين في الإدارة العامة للطيران المدني».