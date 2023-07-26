قالت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية إن الممثل الأميركي توم كروز وممثلين آخرين في «هوليوود» يخشون من أن يأتي يوم ويقعدهم الذكاء الاصطناعي في المنزل بعدما يجعلهم عاطلين عن العمل.



وكان نجم سلسلة أفلام «مهمة مستحيلة» يعتقد أن الجمهور سيفضل أكثر مشاهدة ممثلين حقيقيين، عوضا عن أي منتوج رقمي مصطنع.



وجنى كروز البالغ 61 عاما مئات الملايين من الدولارات من شهرة تجاوزت الآفاق.



وشهدت هوليوود إضرابا عن العمل بسبب مخاوف العاملين فيها من تداعيات استخدام الذكاء الاصطناعي.



وفي الفترة التي سبقت ذلك الإضراب، جندت منظمة تعنى بالممثلين توم كروز للتعبير عن مخاوفهم من استخدام الاستديوهات لهذه التقنية الجديدة، بحسب ما أوردت سكاي نيوز نقلا عن «ديلي نيل». ويخشى الفنانون من أن تستخدم شركات الإنتاج الذكاء الاصطناعي بديلا للممثلين، بحيث يبدو الممثلون وهم يؤدون أدورا سينمائية لكنهم في الحقيقة ليسوا كذلك.