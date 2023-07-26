الصالح: ترخيص المنشآت الصحية الأهلية من قبل الصحة يأتي عبر ضوابط وشروط مشددة تؤهلها لتقديم الخدمة

نشكر الحسيني على جهوده واتباعه سياسة الباب المفتوح وتأكيده لنا أن خدمات «عافية» لن تُمسّ بموضوع الاعتماد الصحي العالمي



طمأن رئيس اتحاد المهن الطبية الاهلية د.عصام الصالح الأطباء العاملين في القطاع الأهلي بأن «الاعتماد الصحي العالمي» للمنشآت الصحية لا يشمل خدمات «عافية»، وهو لخدمات خاصة اخرى تخص الشركة، مشيدا بجهود مدير ادارة التأمين والضمان الصحي د.أحمد الحسيني على جهوده في ادارة هذا الموضوع واتباعه سياسة الباب المفتوح، والذي أكد لنا أن خدمات «عافية» لن تمس في هذا الموضوع.



وبين د.الصالح أنه تم الاجتماع مع الشركة المعنية بتقديم خدمات «عافية»، والذين أكدوا أن موضوع الاعتماد الصحي العالمي لا يشمل التأمين الصحي للمتقاعدين، لافتا الى أن الشركة تشجع وتدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ولا تقوم بالتمييز بينها وبين المستشفيات.



وأوضح أن ترخيص المنشآت الصحية الأهلية من قبل وزارة الصحة يأتي عبر ضوابط وشروط مشددة تؤهل هذه المنشآت لتقديم الخدمة، بحيث لا تحتاج هذه المنشآت الى الاعتماد الصحي العالمي عمليا.



ولفت الى انه تم الاتفاق على التنسيق المستقبلي بين اتحاد المهن الطبية الأهلية ووزارة الصحة والشركة المعنية بتقديم خدمات «عافية» لوضع مقترحات صحية بعيدا عن الاعتماد الصحي العالمي.



وأوضح أن الاتحاد سيقوم مستقبلا بالتنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية لحل جميع العوائق التي تخص القطاع الطبي الصحي.