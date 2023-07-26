Note: English translation is not 100% accurate
السعدون يفتتح الجلسة التكميلية حيث يستكمل المجلس بنود جدول الأعمال
الأربعاء
2023/7/26
المصدر : الأنباء
عدد المشاهدات 1700
- حمد العبيد: استذكر أعمال اللجنة العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية ونحن نطلب تزويدنا بتقريرها حتى نعمل على تطبيق ما جاء به من توصيات لاستكمال تطبيق الشريعة من خلال القوانين
- شعيب شعبان: المطلوب منا الاستمرار في التعاون خلال المرحلة الحالية وإقرار مشاريع تهم المواطن الكويتي والحفاظ على الكويت
- فايز الجمهور: هَم المواطن هو العيش الكريم لأسرته في ظل التضخم الذي لم يعد يستطيع الصرف على أولاده في ظل الصمت الحكومي وجشع بعض التجار خصوصاً أن الرواتب لم تتحرك منذ 2008
- أسامة الزيد: تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري لن يتحقق بهذه الطريقة خصوصاً أن الدول المحيطة سبقتنا بذلك والإصلاح السياسي بحاجة لإقرار العديد من التشريعات
- محمد الحويلة: قانون الانتخاب يحتاج إلى تعديل لتحقيق العدالة بين المواطنين وإقرار قانون إنشاء المفوضية العليا للانتخابات تحصين للعملية الديموقراطية وقانون المسيئ واجب الإقرار
- وزير الشؤون الشيخ فراس السعود : نتفق مع النواب على أهمية القطاع التعاوني والحكومة داعمة لهذا القطاع لتطويره
- أسامة الشاهين: نرفض إلغاء التموين عن المواطنين نظراً للحاجة الماسة له والكل يعلم الدور المميز للقطاع التعاوني أثناء الغزو.. ونحن نتعاون مع الحكومة لكن التعاون مرتبط بالإنجاز والمحاسبة والمراقبة موجودة
- توجه نيابي لتقديم طلب استعجال النظر في قانون المحكمة الدستورية خلال جلسة مجلس الأمة التكميلية اليوم
- مجلس الأمة يباشر في استكمال مناقشة الخطاب الأميري
- رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون يفتتح الجلسة التكميلية حيث يستكمل المجلس بنود جدول الأعمال
اقرأ أيضاً