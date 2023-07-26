أعلنت وكيلة وزارة التعليم العالي بالإنابة لمياء الملحم اعتماد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير التعليم بالوكالة د.جاسم الاستاد قبول 358 طالبا وطالبة في خطة الشواغر للبعثات الخارجية لوزارة التعليم العالي، ليصبح إجمالي عدد المقبولين في خطة البعثات السنوية وخطة الشواغر للبعثات الخارجية للعام الجامعي 2024/2023 (3.812) طالبا وطالبة.

ودعت الملحم الطلبة إلى الالتزام بالمواعيد التي ستحدد لهم من قبل الوزارة، والالتزام بالحضور في الوقت المحدد، لضمان سرعة إنهاء إجراءاتهم للالتحاق بمقار الابتعاث، مشددة على ضرورة وأهمية متابعة حسابات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة للاطلاع على كافة الإعلانات والأخبار التي تهم الطلبة المبتعثين من خلال حملة #وجهني، داعية الله لهم التوفيق والنجاح في حياتهم الدراسية القادمة.

أسماء المقبولين في خطة الشواغر للبعثات الخارجية (PDF)