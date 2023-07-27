علاء مجيد



ارتفع الائتمان لدى البنوك الكويتية خلال النصف الأول من العام الحالي، ليصل الى مستوى 52.983 مليار دينار مرتفعا بنسبة 1.02% على أساس نصف سنوي وبزيادة بلغت قيمته 536 مليون دينار مقارنة بديسمبر من عام 2022، حيث بلغ وقتها 52.447 مليار دينار.



وعلى أساس شهري، زاد الائتمان بنسبة 1.63% وبلغت قيمته 716 مليون دينار عن مستويات شهر مايو البالغة 52.267 مليار دينار، كما ارتفع على المستوى السنوي بنسبة 3.92% وبزيادة قدرها 2.002 مليار دينار عن مستويات شهر يونيو من العام الماضي البالغة 50.981 مليار دينار، وذلك حسب بيانات بنك الكويت المركزي لشهر يونيو 2023. وشهدت القروض الاستهلاكية الموجهة لشراء سلع معمرة وسيارات تراجعا بنهاية النصف الأول من عام 2023 بنسبة 1.32% وبقيمة 26 مليون دينار لتصل الى 1.941 مليار دينار مقارنة بـ 1.967 مليار دينار بنهاية ديسمبر لعام 2022. كما تراجعت القروض الاستهلاكية شهريا بنسبة 0.41% مقارنة بمستويات مايو الماضي والبالغة 1.949 مليار دينار، بينما ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 2.42% مقارنة بمستويات شهر يونيو من العام الماضي 2022 والبالغة 1.895 مليار دينار.



كما شهدت القروض المقسطة والتي تمنح للكويتيين بغرض ترميم أو شراء سكن خاص ارتفاعا خلال الأشهر الـ 6 الأولى من العام الحالي بنسبة 0.54% وبقيمة 86 مليون دينار لتسجل مستوى 15.826 مليار دينار خلال النصف الأول بالمقارنة بـ 15.740 مليار دينار في ديسمبر من عام 2022، بينما تراجعت القروض المقسطة شهريا بنسبة 0.63% مقارنة بمستويات مايو الماضي البالغة 15.827 مليار دينار، في حين ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 4.02% مقارنة بمستويات يونيو من العام الماضي والبالغة 15.213 مليار دينار.



بينما حققت القروض الموجهة لشراء أوراق مالية انخفاضا خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 1.24% وبقيمة 41 مليون دينار لتسجل مستوى 3.250 مليارات دينار خلال يونيو الماضي مقارنة بـ 3.291 مليارات دينار بنهاية ديسمبر من عام 2022، في حين ارتفعت شهريا بنسبة 2.94% وبقيمة مقارنة بـ 3.157 مليارات دينار في مايو الماضي، في حين ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 5.45% مقارنة بمستويات يونيو من العام الماضي والبالغة 3.082 مليارات دينار.



وفيما يخص الودائع لدى القطاع المصرفي الكويتي، فقد ارتفعت الودائع في البنوك الكويتية بنهاية النصف الأول من العام الحالي 2023 بنسبة 1.98% وبقيمة 929 مليون دينار لتبلغ مستوى 47.839 مليار دينار، وذلك مقارنة بمستوياتها المسجلة بنهاية الربع الرابع من 2022 والبالغة 46.910 مليار دينار. بينما انخفضت بنسبة 1.14% شهريا مقارنة بـ 48.394 مليار دينار خلال مايو الماضي، في حين زاد على أساس سنوي بنسبة 1.55% .