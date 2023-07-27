مفرح الشمري



في إطار التحضير لمعرض الكتاب الصيفي السادس الذي يقام خلال الفترة من 20 الى 24 اغسطس المقبل، أكدت جمعية الخريجين تمسكها بالوضع الحالي لآلية الرقابة المعمول بها حاليا على الكتب والمطبوعات القادمة من الخارج وهي الرقابة اللاحقة والاحتكام للقضاء في حال وقوع أي ضرر، جاء ذلك على لسان رئيس جمعية الخريجين إبراهيم المليفي الذي شدد على أن الرقابة اللاحقة لم يمض على تطبيقها سوى مدة قصيرة فما الداعي للعودة إلى الآلية القديمة التي تجاوزها الزمن.



وشدد المليفي في ختام حديثه، على ضرورة الحفاظ على مكانة الكويت على الساحة الثقافية العربية وريادتها على صعيد معارض الكتب من خلال مضاعفة الدعم وتقديم جميع التسهيلات لكل مكونات المشهد الثقافي من مؤسسات رسمية وشعبية وعدم المساس بها من خلال بعض المقترحات السلبية.