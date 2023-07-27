منصور السلطان



أصيب مواطن بجروح وكسور خطيرة ونقل بواسطة الاسعاف الجوي الى مستشفى الفروانية إثر حادث مروري وقع عصر امس على طريق كبد السريع.



وكان بلاغ ورد عصر امس لغرفة عمليات وزارة الداخلية يفيد بوقوع حادث مروري على طريق كبد السريع، وعلى الفور توجه رجال الأمن والإسعاف لموقع الحادث، حيث تبين ان الحادث وقع بين سيارتين مما تسبب في إصابة مواطن بجروح وكسور خطيرة، فتم نقله بواسطة الاسعاف الجوي الى مستشفى الفروانية، حيث تم إدخاله غرفة العناية.



رجال الأمن والمرور استطاعوا سحب السيارتين من الطريق وتسهيل حركة المرور التي تعطلت بسبب الحادث.