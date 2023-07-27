ثامر السليمأعلن مجلس الجامعات الخاصة‬ تعديله خطة البعثات الداخلية للعام 2023/2024، وسيكون التقديم للخطة خلال الفترة من 2 إلى 13 أغسطس. وكان اعلن في وقت سابق ان التقديم لخطة ‫البعثات الداخلية سيكون خلال الفترة من 29 يوليو إلى 10 أغسطس. هذا، وأعلنت وكيلة وزارة التعليم العالي بالإنابة لمياء الملحم اعتماد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير التعليم بالوكالة د.جاسم الأستاد قبول 358 طالبا وطالبة في خطة الشواغر للبعثات الخارجية لوزارة التعليم العالي، ليصبح إجمالي عدد المقبولين في خطة البعثات السنوية وخطة الشواغر للبعثات الخارجية للعام الجامعي 2023/2024 نحو 3812 طالبا وطالبة.