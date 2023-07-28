أطلقت المطربة جوانا ملاح فيديو كليب جديدا لأغنيتها «أصعب قرار» بطريقة الفيديو كليب عبر قناتها الخاصة على منصة اليوتيوب، ومنذ اللحظات الأولى للبث بدأ تفاعل الجمهور مع الأغنية.



تسلم دفة الإخراج أدونيس خطيب في أول تجربة بينهما، حيث ركز في الصورة على اطلالة مميزة لجوانا، حيث ظهرت بكل أحاسيسها، فيما الشكل العام للفيديو كليب يظهر برقصات تعبيرية المضمون، من إضاءة وصور.



وأرادت جوانا في هذا الفيديو كليب أن تطل بأسلوب متجدد مع المحافظة على نمطها الغنائي بصوتها الشجي.



«أصعب قرار» من كلمات وألحان سليم سلامة وتوزيع الموسيقار هاني شنودة، مكياج نهلة شاهين وتصفيف شعر صالون ريتشارد.