أسامة أبوالسعود



أدى 243 موثقا اليمين القانونية أمام وزير العدل ووزير دولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة منهم 25 موثقا شرعيا بادارة التوثيقات الشرعية و94 بإدارة التسجيل العقاري و124 بإدارة التوثيق وذلك تمهيدا لتسلمهم عملهم وقيامهم بالمهام التوثيقية المنوطة بهم.



حضر حلف اليمين بجانب الوزير الرقبة وكيل وزارة العدل بالتكليف هاشم القلاف، ووكيل الوزارة المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق بالتكليف طارق العصفور، ووكيل الوزارة المساعد لشؤون الأسرة والتحكيم بالتكليف د.فهد الضاعن.



وقد حث الوزير الرقبة الموثقين على التفاني في أداء عملهم والحرص على التزود بخبرات من سبقوهم وبالمعارف القانونية التي تعينهم على أداء مهامهم على الوجه الأكمل والتعاون مع جمهور المراجعين وإنجاز معاملاتهم وحسن التعامل معهم، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في جميع المهام المسندة إليهم.