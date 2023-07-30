وجه النائب د.عادل الدمخي سؤالين إلى وزيرة الأشغال العامة د.أماني بوقماز، بشأن وقف تكليف شاغلي الوظائف الإشرافية بنظام النوبة في الإدارة العامة للطيران المدني، ومشروع مطار الكويت الدولي الجديد، ونص السؤالان على ما يلي:



السؤال الأول



بناء على تطبيق ما جاء في الكتاب الصادر من ديوان الخدمة رقم (20323030098) في تاريخ (17/4/2023) في شأن وقف تكليف شاغلي الوظائف الإشرافية بنظام النوبة في الإدارة العامة للطيران المدني والذي أسفر عن قيام الموظفين الإشرافيين بوقفة احتجاجية في تاريخ (22/6/2023)، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما أسباب تطبيق القرار على الموظفين الإشرافيين على الرغم من إقرار اللجنة الاستشارية القانونية الفنية المشكّلة بالقرار الوزاري رقم (70) لسنة 2022 المعدل بالقرار الوزاري رقم (10) لسنة (2023) بحضور إدارة الفتوى والتشريع بعدم صحة ملاحظة وقف تكليف شاغلي الوظائف الإشرافية بنظام النوبات وتوصيتها باستمرار تكليفهم؟



2- نظرا لحساسية جميع قطاعات الطيران المدني والتي تتطلب حرصا فنيا عاليا لمتابعة تطبيق المعايير والإجراءات القياسية للمطارات العالمية الموصى بها من منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، ما خطتكم في حال قرر شاغلو الوظائف الإشرافية التنازل عن وظائفهم - إن طُبق القرار - في ظل عزوف موظفي النوبات عن تسكين الوظائف الإشرافية بسبب فقدان المميزات المالية؟



3- لماذا تتطلب جميع قطاعات الطيران المدني المتضررة من القرار العمل على مدى اليوم (7/24)؟ وهل اجتمعتم مع ديوان الخدمة المدنية لبحث استحداث مسمى (رئيس قسم مراقب مناوب) للأقسام والمراقبات المتضررة من القرار سالف الذكر؟



السؤال الثاني



فيما يخص مشروع مطار الكويت الدولي الجديد، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



الحزمة رقم (1):



1- الإفادة عن نسبة الإنجاز الحالية للمشروع والتاريخ المتوقع للانتهاء منه.



2- نمى إلى علمي أن وزارة الأشغال العامة قد أصدرت التمديد الزمني للمشروع والمقدر بـ 459 يوما إلى المقاول ليماك ليصبح التاريخ التعاقدي الجديد 30/11/2023:



- ما أسباب إصدار التمديد للمقاول؟



- ما الأسباب التي حالت دون الانتهاء من المشروع وفق البرنامج الزمني التعاقدي؟



3- نمى إلى علمي أن وزارة الأشغال العامة وافقت على تمديد اتفاقية استشاري الإشراف لمشروع المطار الجديد حتى تاريخ 30/4/2025 وبقيمة تقارب الـ18 مليون دينار كويتي:



- ما أسباب الموافقة على تمديد يمتد لما يقارب السنة ونصف السنة بعد تاريخ الإنجاز التعاقدي الجديد للمشروع والمبني على التمديد الزمني الصادر لصالح المقاول حتى تاريخ 30/11/2023؟



- ما الآلية التي قامت بها الوزارة لدراسة التمديد الزمني للاتفاقية الخاصة باستشاري الإشراف للمشروع؟



- هل عرض التمديد الزمني للاتفاقية الخاصة باستشاري الإشراف على جهاز استشاري إدارة مشاريع المطار؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من دراسته للتمديد محل البحث.



4- نمى إلى علمي أن المقاول «ليماك» يعاني من قصور في أعداد العمالة في موقع المشروع وذلك من دون أسباب تستدعي ذلك، مع العلم أن دولة الكويت قد تخطت جائحة كورونا وتبعاتها منذ وقت طويل:



- يرجى تزويدي بصورة ضوئية من أعداد العمالة الفعلية في مشروع مطار الكويت للحزمتين 1، 2 مع مقارنتها بأعداد العمالة الواجب على المقاول «ليماك» توفيرها في موقع المشروع.



- هل خاطبت وزارة الأشغال العامة المقاول «ليماك» حول الالتزام بأعداد العمالة المتفق عليها في العقد؟ في حال الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بصورة ضوئية من ذلك وصورة ضوئية من رد المقاول.



- ما العقوبات التي فرضتها الوزارة على المقاول «ليماك» لعدم التزامه بأعداد العمالة المطلوبة منه؟ مع علمي بأن وزارة الأشغال العامة قد وافقت على تأجيل غرامات التأخير عن المقاول.



5- نمى إلى علمي أن مطار الكويت الجديد لا يحتوي على شبكة إنترنت منفصلة لوزارة الداخلية، وأن جميع الجهات المعنية بالعمل في مبنى المطار الجديد T2 تجمعهم شبكة إنترنت واحدة وبإمكانهم الاطلاع على الملفات والمعلومات التي بحوزة وزارة الداخلية، كما أن وزارة الداخلية قد طلبت من وزارة الأشغال العامة توفير شبكة إنترنت منفصلة في المطار الجديد وذلك لأسباب أمنية:



- هل توجد شبكة إنترنت منفصلة لوزارة الداخلية في مطار الكويت الجديد T2؟ في حال الإجابة بالنفي، يرجى توضيح أسباب تجاهل متطلبات وزارة الداخلية والتي من شأنها رفع المستوى الأمني لمطار الكويت الجديدT2 .



- في حال تمت الموافقة على طلب وزارة الداخلية بتوفير شبكة إنترنت منفصلة في مطار الكويت الجديد، يرجى توضيح الآلية التي سوف يتم من خلالها توفير هذا المتطلب؟ وهل سيتم من خلال أمر تغييري يستفيد منه المقاول «ليماك»؟



6- نمى إلى علمي أنه تمت الموافقة على شركة صينية (هواوي) مقاول باطن لأعمال تخص نظام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمطار الكويت الجديد على الرغم من اعتراض الاستشاري والطيران المدني سابقا:



- بيان تأكيد الموافقة من عدمه على مقاول الباطن الشركة الصينية (هواوي) لنظام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.



- بيان موافقة ديوان المحاسبة على الشركة الصينية وأسباب عدم موافقة الاستشاري والطيران المدني وبيان موقفهم الحالي.



- قيمة الأعمال الخاصة بالبنود المنوط للشركة الصينية القيام بها وقيمة المبلغ الاحتياطي لنظام المعلومات والاتصالات.



الحزمة رقم (2):



1- الإفادة عن نسبة الإنجاز الحالية للمشروع والتاريخ المتوقع للانتهاء منه.



2- الإفادة عن عدد وبيانات المشاريع التي تم تأجيل غرامة التأخير لها بوزارة الأشغال العامة بموافقة وزيرة الأشغال العامة منذ تاريخ 30/10/2022 حتى تاريخ ورود هذا السؤال وأسباب تأجيل غرامة التأخير لها.



3- نمى إلى علمي أن وزارة الأشغال العامة متمثلة بوزيرة الأشغال العامة قد أصدرت موافقة على تأجيل غرامات التأخير لمقاول العقد رقم 14/2017 إنشاء وإنجاز وصيانة الحزمة رقم (2) والبالغ قدرها 17 مليون دينار كويتي تقريبا:



- هل وافقت الوزارة على تأجيل غرامات التأخير لصالح مقاول مشروع المطار؟



- كم بلغت قيمة غرامات التأخير حتى تاريخه؟



4- تزويدي بآخر المستجدات حول أعمال المبالغ الاحتياطية في الحزمة رقم (2).



الحزمة رقم (3):



نمى إلى علمي أن وزارة الأشغال العامة قد أوصت بترسية المناقصة الخاصة بالحزمة رقم (3) من مشروع مطار الكويت الجديد على المناقص خامس أقل الأسعار شركة ليماك التركية:



- هل أصدرت الوزارة توصية بالترسية على المناقص خامس أقل الأسعار التركي ليماك؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بأسباب ذلك والتغاضي عن المناقصين الأربعة الأوائل، وصورة ضوئية من كتاب التوصية بالترسية موقع من قبل اللجنة المعنية بدراسة العطاءات.



- هل كانت هناك أي إمكانية للتوصية على المناقصين الأقل سعرا؟



- هل أُخذ بعين الاعتبار سوء أداء المقاول التركي المنفذ للحزمتين 1، 2 عند التوصية بالترسية عليه؟