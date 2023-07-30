وجه النائب حمد العبيد سؤالين إلى كل من وزير الصحة د. أحمد العوضي، بشأن خطة الوزارة لإنشاء وتشغيل مستشفى جديد في المناطق الجنوبية، ووزيرة الأشغال العامة د.أماني بوقماز، بشأن ظاهرة تطاير الحصى وتهالك الطرق، ونصت الأسئلة على ما يلي:



سؤال إلى وزير الصحة



بخصوص خطة الوزارة في إنشاء وتشغيل مستشفى جديد بجميع التخصصات الطبية في المناطق الجنوبية، وذلك لتخفيف الضغط عن مستشفى العدان وتنسيقها مع خطة الدولة لإنشاء مدن إسكانية جديدة في منطقة جنوب صباح الأحمد السكنية والخيران السكني، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - ما خطة وزارة الصحة لإنشاء المستشفى الجديد في المناطق الجنوبية؟ مع بيان مساحة المستشفى المقترحة، وتخصصات الأطباء والمرافق الطبية المخطط لها في المستشفى.



2 - كيف يتناسب هذا المشروع مع خطة الدولة لإنشاء مدن إسكانية جديدة في المناطق الجنوبية؟ هل هناك تنسيق وتعاون مع الجهات المعنية لضمان توفير الرعاية الصحية اللازمة لسكان هذه المناطق الجديدة؟



3 - ما الخطوات المتخذة حاليا للبدء في إنشاء المستشفى الجديد؟ هل حُدد موقع المستشفى والموارد المالية المخصصة لهذا المشروع؟



سؤال إلى وزيرة الأشغال



بخصوص ظاهرة تطاير الحصى وتهالك الطرق والشروع في التعاقد مع الشركات العالمية، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - ما نتائج الدراسات التي أجرتها وزارة الأشغال العامة بخصوص نتائج وأسباب ظاهرة تطاير الحصى حتى تاريخه؟ وما الحلول التي اقترحتها الوزارة لضمان عدم تكرار حدوث هذه الظاهرة قبل التعاقد مع الشركات العالمية؟



2 - ما الآلية المتبعة في طرح المناقصة على الشركات العالمية؟ وهل سيسمح للشركات المحلية بالدخول في المنافسة؟



3 - هل ستسمح الوزارة للشركات المحلية بالدخول في العقود المبرمة مع الشركات العالمية لصيانة الطرق؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فما نسبة المشاركة؟



4 - هل حددت الوزارة نسبة للشركات المحلية للدخول في عقود الشركات العالمية لصيانة الطرق؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فما النسبة المحددة؟



5 - هل قُدمت جميع المتطلبات الفنية والاشتراطات التعاقدية التي تتوافق مع حجم أعمال صيانة الطرق في دولة الكويت من قبل وزارة الأشغال العامة؟ في حالة الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بالمستندات المطلوبة.



6- هل دُرست جميع الاحتياجات الفعلية لمشاريع الطرق، بما في ذلك توافر المعدات والآلات والعمالة والمواد المستخدمة، قبل التعاقد مع الشركات العالمية؟ في حالة الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بالأدلة والمستندات.



7 - هل تتوافر مختبرات معتمدة ومحايدة قادرة على إجراء جميع الفحوصات المتعلقة بخطة صيانة الطرق قبل البدء في التعاقد مع الشركات العالمية؟ في حالة الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بالأدلة والمستندات.



8 - ما التوصيات التي نفذتها وزارة الأشغال العامة بشأن ظاهرة تطاير الحصى وغيرها فيما يتعلق بالطرق حتى تاريخه؟ ولماذا لم تنفذ التوصيات الأخرى ـ إن وجدت ـ؟ وهل حوسب المسؤولون المقصّرون في تنفيذ هذه التوصيات؟ يرجى تزويدي بالرد وتقديم الأدلة والمستندات.