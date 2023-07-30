وجه النائب مرزوق الغانم سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة د.سعد البراك، عن صحة إنهاء عقود أي من الطيارين أو مدربي الطيران الكويتيين، ونص السؤال على ما يلي:



1 ـ هل تم إنهاء عقود أي من الطيارين أو مدربي الطيران الكويتيين، خلال الفترة من 1/6/2023 حتى تاريخ تقديم هذا السؤال؟ إذا كانت الإجابة نعم، فأرجو موافاتي بالأسماء كافة والسيرة الذاتية لكل منهم، وكذلك موافاتي بأسباب إنهاء هذه العقود، والإثباتات الدالة على ذلك.



2 ـ هل تمت إعادة التعاقد مع طيارين أو مدربي طيران غير كويتيين خلال الفترة من 1/6/2023 حتى تاريخ تقديم هذا السؤال؟ إذا كانت الإجابة نعم، فأرجو موافاتي بالأسماء كافة والرواتب الخاصة بهم وكذلك السيرة الذاتية لكل منهم.