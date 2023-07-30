أعلن اللاعب الفرنسي ألان ماكسيمين أنه سيرحل عن صفوف فريق نيوكاسل الإنجليزي لكرة القدم هذا الصيف.



وارتبط اسم ماكسيمين بشكل كبير بالانتقال للأهلي السعودي مقابل 30 مليون جنيه إسترليني (38.5 مليون دولار).



وغاب ماكسيمين (26 عاما) عن الفريق في أغلب فترة استعداداته للموسم الجديد، ونشر رسالة وداع للفريق عبر تطبيق «إنستغرام».



وأعرب اللاعب عن عشقه للنادي وتحدث عن الرحلة معه من فريق يكافح لتفادي الهبوط إلى فريق أحرز المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي.



وقال ماكسيمين: «وقعت في حب نيوكاسل، أتيحت لي فرص هائلة للرحيل عن الفريق في أوقات عصيبة، لكن هذا كان متأخرا للغاية، حيث كنت قد وقعت في حب النادي، ويجب علي البقاء لمساعدة فريقي في إنقاذ النادي من الهبوط، وكان هذا يعني العالم بالنسبة لي».



وكان ماكسيمين انضم إلى نيوكاسل قادما من نيس الفرنسي مقابل 16 مليون جنيه إسترليني في عام 2019، وشارك في 124 مباراة مع الفريق سجل خلالها 13 هدفا.