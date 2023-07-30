أحمد خميس



بتعليمات من قبل النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، كشف مصدر امني عن أن مدير عام الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر اللواء الشيخ فواز الخالد وجه بصرف الجوازات المؤقتة مادة 17 للعسكريين العاملين في وزارتي الداخلية والدفاع الذين على رأس عملهم من خلال المندوبين المعتمدين في الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر.

وأضاف المصدر ان القرار جاء عقب توافد الكثير من العسكريين لتقديم طلبات الجوازات المؤقتة مما سبب الازدحام بالمركز المخصص للجوازات المؤقتة في منطقة العدان.

وأوضح أن تنظيم العمل بهذه الآلية له جوانب انسانية كبيرة لفئة المقيمين بصورة غير قانونية (البدون) يشرف على تنفيذها وتطبيقها مدير إدارة الجوازات العميد عبدالله العمهوج ومساعده العميد محمد سالم الخضير ورئيس قسم الجوازات المؤقتة المقدم ناصر سعد ناصر الخضير وعدد من الضباط.

وأكد المصدر أن آلية صرف الجوازات المؤقتة لها اعتبارات انسانية تعمل عليها وزارة الداخلية، وأنها تمنح لكل من أبناء الكويتيات والعسكريين العاملين في وزارتي الداخلية والدفاع ولايزالون على رأس عملهم وزوجة الكويتي وللعلاج والدراسة، ويشترط أن تكون بطاقة المراجعة الصادرة من الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية سارية الصلاحية للجميع، مع وجود الموافقات الأمنية وبحضور صاحب العلاقة.

وذكر المصدر أن حجز المواعيد للحضور يكون عن طريق الأونلاين، وأن مركز العدان مخصص للجوازات المؤقتة، والذي يستقبل تقريبا 80 موعدا يوميا لمن تنطبق عليهم الشروط.

وكشف المصدر عن أن جواز مادة ١٧ سيزود بشريحة إلكترونية فيها كامل بيانات المستفيد أسوة بالجواز الكويتي.