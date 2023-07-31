وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، خلال اجتماعها أمس، على زيادة علاوة الأولاد إلى 100 دينار، وإلغاء سقف الـ 7 أبناء.



وقال رئيس اللجنة النائب شعيب المويزري، في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، إن اللجنة صوتت بأغلبية الحاضرين على زيادة علاوة الأبناء من 50 إلى 100 دينار لجميع موظفي الحكومة والقطاع الخاص وأصحاب المهن والحرف، مع إلغاء سقف الـ 7 أبناء فتصبح العلاوة مفتوحة لتشمل جميع الأبناء.



ولفت المويزري إلى الاتفاق مع الجهات الحكومية التي حضرت الاجتماع على عقد اجتماع مع المكتب الفني للجنة لإعداد دراسة خلال شهرين بشأن إنشاء شركة المحاصيل الزراعية.



وأشار المويزري الى ان اللجنة وافقت في اجتماعها السابق بالإجماع على رفع سقف الراتب التقاعدي إلى ألف دينار، وزيادة بنسبة 5% لما فوق الألف دينار إلى سقف 2750 دينارا، كما وافقت بالإجماع على رفع قيمة القرض الحسن الى 21 ضعفا للراتب التقاعدي.



وكشف عن أن اللجنة ستجتمع الخميس المقبل للتصويت على بعض الاقتراحات بقوانين، ومنها الاقتراح بقانون المقدم من النائب عبدالله الأنبعي بشأن تغليظ العقوبات على شركات القطاع الخاص التي تخالف نسب توظيف الكويتيين.



وفيما يتعلق بمكافآت انتهاء الخدمة للعسكريين والضباط، أوضح المويزري إنه إذا وصل للجنة أي شيء يتعلق بهذه المكافآت فلن تكون لدى اللجنة مشكلة في هذا الجانب.



وأكد أن الأعضاء لن يترددوا في اتخاذ القرار المناسب تجاه كل ما يتعلق بتوفير سبل العيش الكريم للمواطنين، متمنيا أن تتم الموافقة على هذه القوانين التي تتعلق بتحسين ظروف معيشة جميع المواطنين سواء المتقاعـدون أو العاملـــون في مرافـــق الدولــة.