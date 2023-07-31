وجه النائب داود معرفي سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة د.سعد البراك، بشأن عدد الشواغر في القطاع النفطي.



ونص السؤال على ما يلي:



نمى إلى علمي أنه يوجد أكثر من 500 شاغر بعقود القطاع النفطي، وحرصا منا على سير العملية التنظيمية داخل القطاع النفطي بشكل صحيح يصب في مصلحة الوطن والكوادر الشابة من الخريجين الجدد. يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي:



1 - عدد الشواغر الموجودة بعقود القطاع النفطي (مقاولين).



2 - هل صرفت المبالغ المالية المخصصة لتلك الشواغر لعقود المقاولين؟



3 - عدد العمالة الوطنية والوافدة الموجودة في عقود المقاولين بالقطاع النفطي حتى تاريخ ورود هذا السؤال.



4 - عدد العقود الحكومية الموجودة مع المقاولين.



5 - هل هناك خريجون يحملون مؤهلا علميا في تخصص (الهندسة) تقدموا للتعيين في القطاع النفطي ولم يعينوا؟ في حال الإجابة بالإيجاب يرجى بيان الأسباب.