وجه النائب فهد المسعود سؤالا إلى وزير التعليم، بشأن خطة صيانة المدارس وتجهيزها للعام الدراسي المقبل، ونص السؤال على ما يلي:



نظرا لبدء العطلة الصيفية لطلبة المدارس بجميع المراحل التعليمية سواء المدارس الحكومية أو المدارس الخاصة، واهتمامنا بأن تكون المدارس مجهزة وجاهزة للعام الدراسي المقبل، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما خطة وزارة التربية لصيانة المدارس من ترميمات وتصليحات وصيانة لتجهيزها للسنة المقبلة؟



2- هل أعدت خطط بديلة في حال حدوث أي من الأمور القهرية التي ينتج عنها تعطيل اليوم الدراسي مثلما حصل في أزمة كورونا ومشكلة الأمطار مما عاقت حضور الطلبة إلى المدارس؟



3- هل هناك استعدادات وجاهزية للمدارس من حيث وجود عمال نظافة لكل مدرسة تغطي احتياجات المدرسة؟



4- ما إجراءات الوزارة في الحد من مسائل الغش وتسريب الاختبارات والتي حدثت سابقا؟ وما العواقب؟ وما الذي توصلت له الوزارة من التحقيق فيما جرى سابقا؟