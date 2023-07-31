سلطان العبدان



ناقشت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل في اجتماعها اليوم الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة (14) من المرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية، بشأن مساواة المراقبين في الجمعيات التعاونية بالدرجات والبدلات والمزايا النقدية المقررة لنظرائهم في جهاز المراقبين الماليين الصادرة تنفيذا للقانون رقم 23 لسنة 2015 بإنشاء جهاز المراقبين الماليــــين.



وقال مقرر اللجنة النائب ماجد المطيري في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن الاجتماع تم بحضور ممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية وديوان الخدمة المدنية.



وأوضح أن وزارة الشؤون الاجتماعية طلبت تأجيل الموضوع لمدة شهر لمزيد من الدراسة، وأن اللجنة وافقت على التأجيل لأخذ رأي الوزارة.



وأضاف مقرر اللجنة النائب ماجد المطيري أن الاقتراح سيخدم شريحة كبيــــرة مــــن المراقبين المالييــن، مشيــــرا إلى وجود موافقة مبدئية مـــن ديــــوان الخدمة المدنيــــة مع هــــذا الاقتراح بقانون.