تقدم النائب سعد علي الخنفور باقتراح يقضي بفتح الباب أمام من يرغب من المتقاعدين للتعيين في أفرع التموين بالجمعيات التعاونية ليكون لهم الإشراف الكامل على صرف المواد التموينية وفق آليه يحددها الوزير المختص.



واعتبر الخنفور أنه وفي الفترة الأخيرة انتشرت ظاهرة تهريب المواد التموينية من الجمعيات إلى أسواق غير رسمية يسيطر عليها الوافدون في بعض مناطق الكويت ومع تفاقم هذه الظاهرة وعدم القدرة على التصدي لها زاد الأمر سوءا وأصبحت المواد التموينية المختومة بختم الكويتية للتموين تهرب إلى خارج الكويت.



وأضاف الخنفور في مقترحه أن التقاعس وعدم الوصول لحلول ناجعة في مواجهة هذه الظاهرة زادت الأمر تفاقما وقد شاهدنا جميعا مقاطع فيديو لتجار يتداولون المواد التموينية المدعومة ويعلنون عنها في دول مجاورة، وتباع في المحلات وعلى الأرصفة، وهذا ما يؤكد الفشل في التغلب على سد الثغرات في عدد من الجمعيات التعاونية والأمر الذي حول ظاهرة تهريب المواد التموينية إلى قضية كبرى تهدد أمننا الغذائي فضلا عن اضرارها الكبيرة على الاقتصاد الوطني.



واختتم الخنفور تصريحه بقوله من أهم الخيارات المتاحة حاليا بعد استنزاف اغلب الحلول لضبط آلية صرف التموين وعدم تهريبه وإحكام المنظومة برمتها توظيف المتقاعدين على أن يخضع المعين من المتقاعدين لدورة تدريبية قبل تسلمه مهام عمله للإلمام بالإشراف الكامل على صرف المواد التموينية.