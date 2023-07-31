ثامر السليم



أعلنت جامعة الكويت أمس عن أسماء الطلبة المقبولين في الفصل الدراسي الأول والبالغ عددهم 8457 طالبا وطالبة للعام الدراسي 2023 /2024 في الكليات الطبية والعلمية والإنسانية.



وقال مدير الجامعة بالإنابة د.فايز الظفيري، في مؤتمر صحافي عقد لإعلان نتائج القبول، إن الفرز في اختيار الطلبة لعملية القبول يتم عن طريق النسبة وتوافقها مع التخصص الذي تم اختياره، لافتا إلى أن بعض الكليات تم رفع الأعداد بها وهي: التربية، والآداب، والعلوم، حيث ان جميع الكليات المذكورة رفعت اعداد مقاعد المقبولين عن العام الماضي، بحيث بلغ قبول كلية العلوم العام الماضي 747 وهذا العام 1400 بحيث بلغ نسبة زيادة المقاعد الى 100%.



وكشف الظفيري عن ان عدد المقاعد المعتمدة في القبول كانت 7300 ولكن بتعاون مع مجلس الجامعات الحكومية تم رفع الاعداد الى 8457، بحيث تم قبول جميع المتقدمين في الفصل الدراسي الاول.



من جانبها، قالت القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل بالجامعة د.رواء الجارالله إنه تم قبول جميع الطلبة للفصل الدراسي الاول ولم يتم تأجيل اي طالب للفصل الدراسي الثاني مهنئة جميع الطلبة المقبولين وذويهم. واشارت الجارالله الى ان اعداد القبول التي اعتمدتها جامعة الكويت هي فقط للطلبة الكويتيين وابناء الكويتيات، بينما المتقدمون غير الكويتيين سيكون في شهر اغسطس القادم. وعن الطلبة من فئة الموظفين، قالت الجارالله إنه بحسب قرار مجلس الجامعة ارجاء قبولهم سيكون في الفصل الدراسي الثاني، بحيث سيكون هناك اجتماع تنسيقي لاحقا لوضع الشروط الخاصة بتقديم الموظفين. وأوضحت الجارالله أن نظام القبول موحد بين جامعة الكويت وجامعة عبدالله السالم، مشيرة الى أن هناك حدودا دنيا للقبول للقسم العلمي وهي 70% وللقسم الأدبي 78% وبإمكان الطلبة الحاصلين على هذه النسب التقدم للفصل الدراسي الثاني.





أسماء 8457 طالبا وطالبة تم قبولهم في جامعة الكويت (PDF)











تعيينات قادمة



قال مدير الجامعة بالإنابة د.فايز الظفيري ان هناك موجة قادمة من التعيينات الاكاديمية في جامعة الكويت على صعيد الاستعداد الاداري والخدمات اللوجستية.



واشار الظفيري الى ان هناك مشاريع عاكفة عليها جامعة الكويت واتمام ما بدا عليه من المشاريع في جامعة الكويت لتختم هذا الصرح الاكاديمي، مؤكدا ان المكلفين في جامعة الكويت موكل إليهم اخذ كل الصلاحيات والقرارات والتي من خلالها نضمن سير العملية التعليمية كما أنها أمر حتمي وليس خيارا للمعينين.