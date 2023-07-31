ثامر السليم



أعلنت جامعة عبدالله السالم عن قبول 600 طالب وطالبة في مختلف تخصصاتها للعام الجامعي 2023-2024 في ثلاث كليات تشمل الهندسة والطاقة والحوسبة والنظم والأعمال والريادة.



وقال عضو المجلس التأسيسي للجامعة د. فواز العنزي في تصريح صحافي إنه سيتم إرسال القبول عبر البريد الإلكتروني لكل طالب تم قبوله من خريجي الثانوية العامة أما الطلبة المقبولون من خريجي الأنظمة التعليمية الأخرى (الثانوية الأمريكية والبريطانية وغيرهما) فسيتم إرسال مواعيد خاصة لهم لمراجعة إدارة القبول والتسجيل لاستكمال المتطلبات وتسليم المستندات الأصلية.

وأوضح العنزي أن المعدلات التفاضلية الدنيا للقبول في كلية الهندسة والطاقة تخصص الهندسة الطبية والأجهزة بلغت 91.84% أما هندسة الروبوتات والميكاتروتكس فتبلغ 88.08% فيما تبلغ نسبة هندسة أنظمة الطاقة 92.06%. وتابع أن المعدلات التفاضلية الدنيا للقبول في كلية الحوسبة والنظم تخصص علوم البيانات والذكاء الاصطناعي بلغت 87.16% أما هندسة الأمن السيبراني فبلغت 92.46% وهندسة البرمجيات 88.85% وهندسة أنظمة الحاسوب 89.95%.

وبين أن المعدلات التفاضلية الدنيا في كلية الأعمال والريادة تخصص إدارة سلسلة الإمدادات والخدمات اللوجستية بلغت 82.25% أما تخصص التسويق الرقمي «أدبي» فبلغت 83.69% و«علمي» 85.39% فيما بلغت النسبة لتخصص الريادة والابتكار «أدبي» 90.58% و«علمي» 81.44%. يذكر أنه تم إنشاء جامعة عبدالله السالم في الرابع من أغسطس عام 2019 بأمر أميري وهي جامعة حكومية وتمت تسميتها بهذا الاسم تكريما لذكرى الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم الصباح وتقدم عددا من برامج الشهادات العلمية في مختلف التخصصات.





أسماء المقبولين في جامعة عبدالله السالم