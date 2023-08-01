أكد رئيس قسم أمراض القلب للكبار بمستشفى الأمراض الصدرية د.عبدالله العنزي نجاح المستشفى في علاج 14 حالة خطيرة ومستعصية لضربات القلب البطينية الخطيرة باستخدام برنامج «الكي بدعم جهاز القلب والرئة (VA ECMO)»، وهو برنامج يعد الأولى من نوعه في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي.

وقال العنزي في تصريح صحافي أمس، إن بعض مرضى القلب يعانون من ضربات القلب البطينية الخطيرة التي تهدد حياتهم، ويتم علاجهم باستخدام تقنية الكي عن طريق القسطرة، غير أن بعض هؤلاء المرضى يعانون من ضعف شديد في عضلة القلب، ولا يمكن إجراء عملية الكي في مثل هذه الحالات بسبب خطورتها العالية على حياتهم.

وأضاف أنه لعلاج هذه الحالات المستعصية، تم التعاون بين أطباء فسلجة القلب د.فوزية الكندري ود.عبدالله جمعان وأطباء قسطرة القلب د.خالد المري ود.عبدالله العنزي وأطباء قسم التخدير، وأثمر التعاون عن إنشاء برنامج متكامل لعلاج مثل هذه الحالات المستعصية.

ونوه العنزي بأن البرنامج نجح في علاج 14 حالة مستعصية خلال 3 سنوات، لافتا إلى أن البرنامج يعتمد على تركيب جهاز دعم القلب والرئة (VA ECMO) من قبل أطباء القسطرة، ثم تتم عملية الكي عن طريق القسطرة من قبل أطباء فسلجة القلب ويتم إجراء عملية الكي بدون خطورة عالية بفضل استخدام جهاز دعم القلب والرئة (VA ECMO)، وبعد إتمام عملية الكي يقوم أطباء القسطرة بإزالة جهاز دعم القلب والرئة (VA ECMO).