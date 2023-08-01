حسين موسى: الكويت سبّاقة ورائدة في مجال صناعة الترفيه

النجوم المشاركون لديهم حماس للقاء جمهور الكويت



عبدالحميد الخطيب



من جديد تعود الحفلات الى الكويت مع انطلاق مهرجان «موسم الكويت» الغنائي الفني يوم 22 سبتمبر المقبل، بأمسية غنائية استثنائية تجمع النجوم رامي صبري وأحمد سعد وبدر الشعيبي، وذلك في قاعة «آرينا كويت» بمجمع «360» من تنظيم وإنتاج شركة «باشا غروب»، ضمن سلسلة حفلات سوف يتم الإعلان عنها تباعا.



وفي هذا الصدد، كشف المنتج حسين موسى، رئيس مجلس إدارة «باشا غروب»، عن أن «موسم الكويت» يضم 6 حفلات غنائية ضخمة، فضلا عن فعاليات ترفيهية مختلفة تقام على مدار 4 أشهر، وقال: الكويت سباقة ورائدة في مجال صناعة الترفيه منذ مهرجان فبراير الكويت مرورا بالفعاليات المشابهة، لنطلق أخيرا «موسم الكويت»، والكويت تستحق ان تكون قبلة للترفيه والفن في الخليج والوطن العربي، ونراهن في «باشا غروب» على الموسم الجديد الذي يتضمن العشرات من الأنشطة المتنوعة.



ولفت موسى الى أن نجوم الخليج والوطن العربي المشاركين في الحفلات لديهم حماس كبير للقاء الجمهور الكويتي، وأردف: رامي صبري يرتبط بعلاقة وطيدة مع الجمهور الكويتي ويحظى بترحاب شديد، والأمر نفسه ينطبق على أحمد سعد المتألق، وبدر الشعيبي الموهوب، فلكل منهم حضور طاغ في المشهد الفني على مستوى الوطن العربي، ودائما ما تحظى حفلاتهم بزخم جماهيري كبير، وأتطلع لترك بصمة مهمة في الفترة المقبلة من خلال «موسم الكويت»، مشيرا إلى انه من المقرر أن يتم طرح تذاكر الحفل نهاية الأسبوع الجاري على موقع «آرينا الكويت».