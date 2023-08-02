كشفت فوربس عن تواجد 6 شركات عائلية ضمن قائمة أقوى 100 شركة عائلية عربية لعام 2023، حيث ضمت القائمة: مجموعة الشايع، صناعات الغانم، الساير القابضة، مجموعة بودي، مجموعة الملا، ومجموعة بوخمسين القابضة.



وقالت «فوربس» إن معظم الشركات العائلية الكبرى في الشرق الأوسط، بدأت أعمالها عبر الوكالات أو التوزيع لشركات عالمية، وقد نجح الكثير منها في التوسع، عبر إضافة قطاعات جديدة إلى محافظها، إلى جانب الاستثمار في أسواق المال لتحقيق النمو في المنطقة.



وتمكنت معظم شركات قائمة من الاستمرار عبر مرور الأجيال، حيث أسست 6 منها في القرن التاسع عشر، كما يعد أكثر من 60% من الشركات العائلية المصنفة في القائمة، من المساهمين الرئيسيين في شركات مدرجة في أسواق المال العربية، التي أسست العديد منها.. وفيما يلي تفاصيل القائمة الكويتية:



مجموعة الشايع



وفي التفاصيل، فقد جاءت مجموعة الشايع بالمركز الأول كويتيا والـ 12 ضمن القائمة، والتي تأسست في عام 1890، ويتولى منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي محمد الشايع، وتشغل اليوم المجموعة أكثر من 60 علامة تجارية عالمية، وتعمل المجموعة التجارية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا وأوروبا، وتوظف أكثر من 50 ألف شخص، تملك المجموعة أكثر من 4 آلاف متجر عالمي، بالإضافة الى أكثر من 100 موقع وتطبيق للتجارة الإلكترونية، و30 مركز توزيع حول العالم.



صناعات الغانم



في المركز الثاني كويتيا والـ 19 ضمن القائمة، جاءت صناعات الغانم التي أسسها يوسف الغانم عام 1932، واليوم، يقود قتيبة يوسف الغانم عمليات المجموعة في الشرق الأوسط والهند وجنوب شرق آسيا في مختلف القطاعات، بما في ذلك البيع بالتجزئة والتوزيع والأغذية والمشروبات، والسيارات والصناعة والخدمات، كما توظف المجموعة أكثر من 13 ألف شخص، وتتضمن محفظة المجموعة 300 علامة تجارية عالمية، وأكثر من 30 شركة مختلفة.



الساير القابضة



جاءت مجموعة الساير القابضة في المركز الثالث كويتيا والـ 42، وهي مجموعة تأسست كشركة للمواد الغذائية في عام 1954، وبعد عام واحد، أصبحت الممثل الرسمي لشركة تويوتا في العالم العربي، ويرأس مجلس إدارتها حاليا فيصل بدر الساير، وتغطي المجموعة 18 قسما في مختلف القطاعات، بما في ذلك: المعدات الثقيلة والنقل والمعدات الصناعية والمركبات والتمويل والاستثمار، والعقارات والتأمين والتكنولوجيا، كما تعمل كموزع لشركات (Daewoo) و(Hino) و(Ashok Leyland) وغيرها من العلامات التجارية الأخرى.



مجموعة بودي



في المركز الرابع كويتيا والـ 44 ضمن قائمة فوربس، جاءت مجموعة بودي التي يرأس مجلس إدارتها جاسم بودي، وقد تأسست المجموعة بوصفها شركة تجارية تعمل في تزويد المعدات للشركات في قطاع النفط بالكويت، ويعمل لدى المجموعة اليوم أكثر من 7 آلاف شخص، وتدير استثمارات في مجالات التجارة والإعلام والنقل العام، والطيران، والخدمات اللوجستية، والهندسة، والإنشاءات، ولديها استثمارات في طيران الجزيرة، وصحيفة الراي، وقناة الراي الفضائية، وشركة أسمنت الهلال، وشركة أطلس التجارية.



مجموعة الملا



جاءت مجموعة الملا في المركز الخامس ضمن القائمة الكويتية وفي المركز الـ58 ضمن الترتيب العام، والتي أسسها الراحل عبدالله الملا المجموعة عام 1938 كموزع حصري لسيارات كرايسلر ودودج و(Plymouth) في الكويت، وتعمل المجموعة في عدة قطاعات: السيارات والأعمال الهندسية، والخدمات المالية والتجارة والتصنيع، والتأجير التمويلي والإيجار والرعاية الصحية، والتعليم والعقارات، ويشغل منصب الرئيس التنفيذي للشركة طلال أنور الملا.



مجموعة بوخمسين القابضة



في المركز السادس كويتيا والـ 60 ضمن القائمة، جاءت مجموعة بوخمسين القابضة، والتي أسسها جواد أحمد بوخمسين عام 1957، وتعمل الشركة في قطاع العقارات والبناء والتمويل، والخدمات المصرفية والضيافة والسفر، والسياحة والإنتاج الصناعي ووسائل الإعلام والاتصالات، واستشارات التخطيط العمراني والهندسة المدنية، كما يضم قسم العقارات التابع للمجموعة 8 شركات، ويشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة حاليا عماد جواد بوخمسين.