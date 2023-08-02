يدرس نادي باريس سان جرمان تقديم شكوى ضد ريال مدريد أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم. وذكرت صحيفة «تيليغراف» البريطانية، أن سان جرمان يدرس تقديم شكوى رسمية إلى «فيفا» بشأن سلوك «الميرينغي» تجاه مهاجم الفريق الفرنسي كيليان مبابي.



وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن باريس مقتنع بأن مبابي لديه اتفاق مع ريال مدريد للانتقال إلى صفوفه مجانا في الصيف المقبل، ويتضمن حصوله على مكافأة توقيع تبلغ 160 مليون يورو.



ويرى باريس أن هذا الاتفاق غير قانوني بموجب قواعد «فيفا»، بسبب أن ريال مدريد اتصل باللاعب دون إذن من النادي الذي يمثله حاليا. وأوضحت أن شكوك سان جرمان تأكدت عندما رفض مبابي عقد لقاء مع مسؤولي الهلال السعودي في باريس، خلال الأسبوع الماضي.



ويعيش كيليان فترة صعبة مع استبعاده من معسكر سان جرمان الصيفي، حيث يضعه النادي أمام خيارين، إما بتفعيل بند تجديد عقده لمدة موسم، أو الرحيل في الميركاتو الحالي.إلى ذلك، قرر باريس سان جرمان الفرنسي تفعيل البند الجزائي في عقد مواطنه عثمان ديمبلي تمهيدا لضمه من برشلونة الإسباني، وذلك وفق ما أفادت صحيفة «ليكيب» الفرنسية الرياضية أمس.



وأشارت «ليكيب» إلى أن سان جرمان بعث برسالة مفادها أنه سيدفع البند الجزائي الذي يبلغ قدره 50 مليون يورو، ما يترك أمام نادي العاصمة باريس خمسة أيام لحسم صفقة ضم الجناح البالغ 26 عاما.



وعلى سان جرمان أن يعمل الآن على إنهاء تفاصيل عقده مع الدولي الفرنسي بعدما اتخذ قرار تفعيل البند الجزائي، على غرار ما فعل عام 2017 مع برشلونة بالذات حين دفع 222 مليون يورو مقابل العقد الجزائي في بند النجم البرازيلي نيمار.



ويأتي هذا الإجراء بعدما أبدى ديمبلي، المتواجد حاليا مع برشلونة في معسكره الأميركي التحضيري للموسم الجديد، رغبته بالانضمام إلى سان جرمان وفق «ليكيب».



إلى ذلك، واصل باريس سان جرمان نتائجه المخيبة في الجولة الآسيوية، استعدادا للموسم الجديد، بالخسارة أمام إنتر ميلان 2-1 أمس.



وسجل فيتينا هدف «بي إس جي» (63)، ورد إنتر بهدفين لسباستيان إسبوسيتو وستيفانو سينسي (81 و83).



وكان «باريس» قد استهل جولته الصيفية بنتائج مخيبة، حيث تعادل أمام النصر السعودي دون أهداف، وخسر أمام سيريزو أوساكا 2-3.



وقدم الفريق الباريسي أداء مميزا في أول 45 دقيقة أمام إنتر، وتألق ماركو أسينسيو بصورة واضحة، لكن القائم الأيسر والحارس فيليب ستانكوفيتش حرماه من هز الشباك في مناسبتين. كما وصل سان جرمان إلى مرمى منافسه بمحاولات أخرى لأشرف حكيمي وكارلوس سولير وفابيان رويز.



في المقابل، لم يتهدد مرمى جيانلويجي دوناروما سوى بتسديدة ضعيفة للأرجنتيني لاوتارو مارتينيز أمسكها الحارس الإيطالي بسهولة. هدأ الإيقاع كثيرا في الشوط الثاني.