أكد وزير الصحة د.أحمد العوضي الحرص على التوسع في الخدمات المقدمة للمراجعين بالمستشفيات والمراكز الصحية بغية الارتقاء بالقطاع الطبي.



جاء ذلك في تصريح أدلى به الوزيـر العوضـي أمس لـ «كونا» عقب مشاركته في حملة التبرع بالدم «معا للأبد سورا للوطن ـ 8» التي أطلقتها إدارة خدمات نقل الدم تحت رعايته بمناسبة الذكرى الـ 33 للغزو العراقي الغاشم.



واستذكر في هذه المناسبة «جميع الشهداء الذين قدموا حياتهم فداء للوطن والمرابطين من أبناء الكويت خلال فترة الغزو».



وأضاف أن وزارة الصحة حرصت على إطلاق الحملة للعام الثامن على التوالي لحث الشعب الكويتي الأصيل على التبرع بالدم لمساعدة إخوانهم المرضى «وهذا من أنواع العطاء من دون مقابل لإنقاذ الأرواح وهو ديدن أهل الكويت».



وأعرب عن سعادته برؤية أهل الكويت والمقيمين على أرضها يبادرون لإنجاح الحملة والمساهمة في تعزيز المخزون الاستراتيجي لبنك الدم، مثمنا جهود العاملين في إدارة خدمات نقل الدم.



وثمن وزير الصحة الدور الذي قام العسكريون من وزارتي الداخلية والدفاع والحرس الوطني وقوة الإطفاء العام ممن «ساهموا في توافد أكثر من 320 متبرعا».



ولفت إلى حرص الوزارة على تطوير هذا القطاع والتوسع في إنشاء المراكز الخاصة به، موضحا أن «معظم مستشفيات الكويت تضم الآن مراكز للتبرع بالدم جاهزة لاستقبال المتبرعين، فضلا عن تطوير كل قطاعاتها ومنها بنك الدم الذي يعد جزءا لا يتجزأ من المنظومة الصحية».



وأوضح الوزير العوضي أن «النقلة النوعية التي شهدتها إدارة خدمات نقل الدم تسهل على المراجعين على مدار العام»، مشيدا بجودة الخدمات وحصول بنك الدم على الكثير من الشهادات العالمية.



وأكد أن «الصحة» لن تألو جهدا في توفير أحدث الأجهزة المستخدمة لجهة التأكد من جودة الدم وسلامته، مستدركا أن «بنك الدم مجهز بالفعل بأحدث الأجهزة عالية الكفاءة والتي تضاهي العالمية في جودتها ودقتها وسرعتها فضلا عن توفر معياري الجودة والأمان».



وشدد على أن «الكويت لا تعاني من أي نقص في أكياس الدم بفضل جهود العاملين في بنك الدم وحسن استقبالهم للمراجعين وأيضا حرص أهل الكويت والمقيمين على أرضها على المساهمة في تعزيز مخزونه».