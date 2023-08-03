45 نائباً أصدروا بياناً طالبوا فيه اللجنة الأولمبية الدولية بالتحقق من المعلومات الخاصة بالمجلس من خلال القنوات الرسمية



سامح عبدالحفيظ ـ سلطان العبدان ـ بدر السهيل



بمزيد من التفاؤل والإنجاز، أعلن رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون أمس فض دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الـ 17 بعد أن أقر المجلس الميزانية العامة للدولة وميزانيات الجهات الملحقة والمستقلة بالإضافة إلى الحسابات الختامية المتأخرة وأحالها إلى الحكومة، وذلك عقب نقاش مستفيض من قبل النواب وردود حكومية.

وقال الرئيس السعدون إن محصلة عمل دور الانعقاد جاءت تجاوبا مع تطلعات الشعب ونتيجتها رسم الخارطة التشريعية في إنجاز بعض القوانين الإسكانية والتعديل على قانون المحكمة الدستورية وإقرار قانون جديد بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة بما يشمله القانون من المفوضية العامة للانتخابات والتعديل بإضافة ربات البيوت ضمن الفئات المشمولة بالتأمين الصحي.

وأوضح أن النواب قدموا خلال دور الانعقاد 313 اقتراحا بقانون و276 اقتراحا برغبة و514 سؤالا و7 تقارير قدمتها اللجان.

من جانبه، قال رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، انه رغم قصر مدة دور الانعقاد إلا أنه شهد إقرار عدد من مشروعات القوانين التي تسهم في استكمال البناء التشريعي للبلاد وتحقق الإصلاح المنشود وتعزز مسيرة التنمية وتلبي تطلعات المواطنين، متطلعين إلى المزيد من التعاون المثمر والشراكة في تحمل أعباء المسؤولية الوطنية، رائدنا في ذلك تكريس احترام الدستور وتطبيق اللائحة الداخلية وسيادة دولة القانون.

من جهته، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة د.سعد البراك، أنه تم إدراج 181.283 مليون دينار للفئات الجديدة التي شملها تعديل قانون التأمين الصحي للمتقاعدين (عافية).



وأشار إلى الإصلاحات المطلوبة للميزانية وتوجيهها في برنامج عمل الحكومة وإعادة صياغة الاختلالات في الأجور والرواتب وفقا لمبدأ العدالة والكفاءة. وأكد نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري أن الحكومة عازمة على الاستمرار في مكافحة الفساد.



وكان المجلس وافق في جلسته الخاصة على عدد من التوصيات بشأن عدالة الرواتب والأجور والمساواة بين الموظفين العاملين في الهيئات والوزارات الحكومية. وأمس، أصدر 45 نائبا بيانا طالبوا فيه اللجنة الأولمبية الدولية بالتحقق من المعلومات الخاصة بالمجلس من خلال القنوات الرسمية، مشيرين إلى أن البرلمان أصدر قانونا يمنع التدخل الحكومي بالشأن الرياضي ويتماشى مع الميثاق الأولمبي.