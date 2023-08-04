صرح رئيس قسم الهندسة الميكانيكية في كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت د.أسامة اليوسف بأن الاستعدادات مستمرة لعقد المؤتمر الدولي الثامن لأبحاث الطاقة في الفترة 28 الى 30 نوفمبر المقبل بمركز المؤتمرات بالشدادية، لافتا الى مشاركة مؤسسات وجهات عالمية ومحلية في تنظيم المؤتمر، منها الجمعية الأمريكية للتدفئة والتبريد والتكييف (أشري)، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وجمعية المهندسين الكويتية.



وأضاف اليوسف أن القسم وبالتعاون مع اللجان المختصة يعمل على إنهاء الجداول النهائية، حيث يتخلل هذا المؤتمر العديد من الحلقات النقاشية وورش العمل التدريبية، مضيفا أن المحاور الرئيسية لهذا المؤتمر تشتمل على تحويلات وإدارة الطاقة وتقنيات الطاقة المتجددة، استدامة وتطوير الطاقة، تخزين الطاقة وغيرها من الأبحاث المتعلقة بمجال الطاقة.



وأشار رئيس قسم الهندسة الميكانيكية إلى أن جميع المؤتمرات السابقة ابتداء من المؤتمر الأول الذي تم عقده في 1998 حتى المؤتمر السابع الذي عقد في 2019 كانت برعاية سامية من سمو ولي العهد، وأنه يمكن للراغبين بمزيد من التفاصيل والمشاركة الدخول على موقع المؤتمر من خلال الانترنت على الرابط التالي:



https://www.ashrae.org/conferences/topical-conferences/eighth-international-conference-on-energy-research-development، أو متابعة الحسابات الخاصة بالمؤتمر على وسائل التواصل الاجتماعي للحساب @ICERD8