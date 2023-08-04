وجه النائب مرزوق الغانم سؤالاً إلى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله جاء كالتالي: يضطلع السلكان الديبلوماسي والقنصلي بمهام بالغة الأهمية في تمثيل دولة الكويت لدى البلدان الصديقة وفي رعاية مصالحها وتوطيد عرى الصداقة والتعاون الثنائي والعناية بشؤون المواطنين الكويتيين في الخارج، وهو ما تعكسه احكام القانون رقم 21 لسنة 1962 في شأن نظام السلكين الديبلوماسي والقنصلي والقوانين المعدلة له، ولأهمية تلك المهام والمسؤوليات فرضت شروط ومعايير دقيقة لاختيار وانتقاء العناصر الوطنية ذات الكفاءة.



وقد بلغ الى علمي ان الوزارة لم تلتزم بتلك المعايير والضوابط والشروط، ونقلت عددا من المعينين على كادر الوظائف العامة الى كادر السلكين الديبلوماسي والقنصلي رغم التفاوت الكبير بين معايير الاختيار وشروطه بين كلا الكادرين، الأمر الذي حجب الوظيفة الديبلوماسية والقنصلية عن الكوادر المستحقة، ويتعارض مع المبادئ الدستورية ومبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين كافة.



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - المعايير والشروط التي حددها قرار الوزارة رقم 53 الصادر في 16/11/2022 بشأن تنظيم النقل من كادر الوظائف العامة الى وظائف السلكين الديبلوماسي والقنصلي مع تزويدي بصورة ضوئية منه.



2 - هل التزمت الوزارة عند اصدار القرار المشار إليه بالمعايير والضوابط والتخصصات والشهادات المؤهلة لشغل وظائف السلكين الديبلوماسي والقنصلي؟



3 - هل لجأت الوزارة عند النقل الى الكادر الديبلوماسي والقنصلي إلى استثناء بعض الحالات من كل او بعض الشروط المؤهلة لشغل هذا الكادر؟ اذا كانت الاجابة بالإيجاب يرجى تزويدي ببيان الحالات المستثناة مع مبررات وأسانيد هذا الاستثناء دون المساواة في المعاملة بين جميع المتقدمين.



4 - ما الأسباب التي دعت الى اضافة تخصص علم النفس ضمن التخصصات الجائز نقلها لوظائف السلكين الديبلوماسي والقنصلي؟



5 - ما مدى صحة ان بعض الموظفين الإداريين في بعثات الكويت بالخارج كلفوا بأعمال تدخل ضمن اعمال السلكين الديبلوماسي والقنصلي كإعداد وكتابة التقاريــــر السياسيــــة والاقتصادية وغيرها من اعمال تدخل في اختصاص اعمال السلك القنصلي؟



6 - ما مدى صحة ابتعاث الوزارة لبعض حملة الثانوية العامة فقط ضمن البعثات الخارجية؟ اذا كانت الاجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بأسمائهم وأسباب ومبررات ذلك.