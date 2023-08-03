سلطان العبدان



قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب شعيب المويزري إن اللجنة ناقشت في اجتماعها اليوم اقتراحا بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وتنتظر اللجنة أسبوعين لتزويدها بالرد الرسمي من الجهات المختصة.



وأضاف أن اللجنة ناقشت زيادة العلاوة الاجتماعية وهي في انتظار الرد الرسمي للجهات المختصة حول التكلفة العامة.

وذكر المويزري أن اللجنة ناقشت كذلك اقتراحا بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها على العمل لدى الجهات غير الحكومية، مبينا أن اللجنة ستنتظر الرد الرسمي من الجهات المختصة.

وبين انه تمت مناقشة اقتراح بقانون بشأن منح مكافآت استحقاق للعسكريين المتقاعدين ضباط وضباط الصف خلال الفترة من ١/ ١ / ٢٠١٠ حتى ٣١ / ٣ / ٢٠٢١ - بحضور رئيس وأعضاء لجنة الداخلية والدفاع، وخاطبت اللجنة الجهات العسكرية وتنتظر ردها الرسمي.