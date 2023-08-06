نسعى إلى استحداث بكالوريوس «فني التخدير» مستقبلاً

خطط مستقبلية لتخريج 35 طالباً وطالبة في التخصص سنوياً



عبدالكريم العبدالله



أعلنت المنسق العام لبرنامج فني التخدير في مجلس أقسام التخدير واستشاري ورئيس قسم التخدير والعناية المركزة في مستشفى الصباح د.حنان الحربي عن تخريج أول دفعة من برنامج فني التخدير من الإناث، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن برنامج فني التخدير هو برنامج مشترك بين مجلس أقسام التخدير والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من خلال لجنة تضم الطرفين، وهو عبارة عن «دبلوم» فني تخدير مستحدث بناء على الحاجة لسد النقص بالقوى العاملة من تخصص فني التخدير، والذي يعد من التخصصات النادرة والمطلوبة خليجيا وعالميا.



وذكرت الحربي في تصريح لـ «الأنباء»، أن البرنامج يهدف من خلال خططه المستقبلية، إلى تخريج 30 - 35 طالبا وطالبة في تخصص «دبلوم» فني التخدير سنويا.



وأشارت إلى السعي لتطوير برنامج «دبلوم» فني التخدير مستقبلا من خلال استحداث «البكالوريوس» في التخصص.



ولفت إلى أن برنامج فني التخدير تم التحضير له على مدى سنوات سابقة وبالتنسيق بين مجلس أقسام التخدير في وزارة الصحة و الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، حيث تم بالخطوات الفعلية قبول الدفعات الأولى من البنات والبنين في سنة 2021-2022، كما تم قبول دفعات أخرى من البنين والبنات لسنة 2022-2023، وجار تدريسهم حاليا.



وأشارت إلى أن برنامج فني التخدير هو برنامج جديد يهدف إلى ضخ كوادر وطنية في التخصصات الفنية النادرة وتشجيعهم على العمل، مع وجود فرص عمل في المستشفيات العامة والتخصصية والأهلية ومستشفى النفط، بالإضافة إلى الرواتب المجزية، ويتم تخرجهم على الدرجة الخامسة و3 علاوات، كما أنهم لديهم الفرصة في استكمال دراسات البكالوريوس للمتميزين عن طريق الهيئة العامة للتعليم التطبيقي عبر ابتعاثهم للدراسة في الخارج.



وأوضحت أن سياسة القبول في هذا التخصص تأتي بعد استيفاء شروط القبول من طلبة الثانوية العامة تخصص علمي بنسبة 70% وما فوق مع شرط اجتياز المقابلة الشخصية.



وأوضحت ان البرنامج عبارة عن شقين، الأول هو «النظري»، المتمثل بمحاضرات عامة وتخصصية تدرس في الكلية من قبل استشاريين متخصصين، أما الشق الثاني وهو «الميداني» فيتم عبر توزيع الطلبة على المستشفيات، حسب المقررات، ويشرف على تدريبهم أطباء استشاريين وفنين متخصصين.



وعن المميزات، ذكرت د.الحربي أنه من المميزات بعد التخرج حصول الطالب على شهادة دبلوم مع الدرجة الخامسة و3 علاوات، بالإضافة إلى فرص عمل بجميع المستشفيات الحكومية العامة والتخصصية والأهلية.



تعليم الطلاب قوة التحمل والعمل تحت الضغوط



أفادت د.حنان الحربي، بأن التخصص يهدف إلى تعليم الطالب قوة التحمل والعمل تحت الضغوط وتحمل ساعات العمل الطويلة ونظام الخفارات، فضلا عن الدقة في احتساب الأدوية والتعامل مع الأجهزة الطبية والمحافظة عليها، كما يخلق روح التعاون مع زملائهم من أعضاء الهيئة الطبية، ومنح فرصة للطلبة قبل وبعد التخرج في التعليم المستمر عن طريق المشاركة في المؤتمرات والدورات والمحاضرات الدورية التي تعقد من قبل مجلس أقسام التخدير.



وشكرت د.الحربي جميع المشاركين في إنجاح هذا البرنامج، على رأسهم رئيس مجلس الأقسام د.هدي الفودري وجميع الاستشاريين والفنين المشاركين في التدريب والإشراف على الطلبة، فضلا عن المسؤولين في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وكلية العلوم الصحية خاصة بروفيسور سامي عليوة، الذي يعمل على إنجاح البرنامج بوضع الآليات والتنسيق للشراكة المرنة بين وزارة الصحة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي لتسهيل أي صعوبات تسهم في إنجاح البرنامج وبرامج أخرى.