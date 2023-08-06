مازن حوا: واصلنا تحقيق نتائج إيجابية تعكس نجاح خطط التوسع وزيادة حصتنا السوقية

ملتزمون بتوفير مشاريع عصرية فريدة وقيمة استثنائية للمساهمين لتحقيق النمو المستدام



أعلنت شركة العقارات المتحدة، الذراع العقارية لمجموعة شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو)، عن نتائجها المالية للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2023، حيث سجلت الإيرادات خلال النصف الأول من 2023 نموا بنسبة 5.8% لتصل إلى 43.1 مليون دينار، مقارنة مع 40.7 مليون دينار خلال الفترة نفسها من 2022، وحققت معظم مصادر الإيرادات نموا خلال الفترة.



وأوضحت الشركة في بيان صحافي، أنها حققت نموا في صافي الأرباح التشغيلية بواقع 30.9% بلغت 12.8 مليون دينار عن النصف الأول من 2023، مقارنة بصافي ربح تشغيلي بلغ 9.8 ملايين دينار عن النصف الأول من 2022.



وسجلت الشركة نموا في صافي الأرباح التشغيلية بنسبة 10.39% لتبلغ 6.93 ملايين دينار عن الربع الثاني من 2023، مقارنة بصافي ربح تشغيلي بلغ 6.28 ملايين دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، كما حققت الشركة صافي ربح مسجل بلغ 4.04 ملايين دينار، مقارنة مع 6.6 ملايين دينار المسجل في النصف الأول من عام 2022.



وتعليقا على النتائج، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة، مازن حوا: «استمرت شركة العقارات المتحدة في نهاية النصف الأول من عام 2023 بتحقيق نتائج إيجابية تعكس نجاح خططنا في التوسع وزيادة حصتنا السوقية بالإضافة إلى استراتيجيتنا التي تركز على التميز التشغيلي، والتزامنا بتوفير مشاريع عصرية فريدة وقيمة استثنائية للمساهمين لتحقيق النمو المستدام المبني على أسس ومنهجية واضحة».



وأضاف حوا قائلا: «إن قدرتنا على المحافظة على مرونة الشركة في بيئة شديدة التنافسية وتأقلمها مع طبيعة التغير السريعة للسوق وتطلعات العملاء، تجعلنا نتمتع بموقف يمكننا من مواصلة النمو وتحقيق إيرادات جيدة، بل وسنستمر بسعينا لتوفير قيمة مستدامة لعملائنا ومساهمينا والمجتمعات التي نعمل بها».