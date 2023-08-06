أعلــن مجلـــس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية عن تزكية صباح مبارك الجلاوي رئيسا لمجلس الإدارة خلفا للرئيس الأسبق راشد عوض الهطلاني.



وبهذه المناسبة، تقدم الجلاوي بالشكر للرئيس الأسبق على ما قدمه من جهود حثيثة من أجل تطوير عمل الجمعية والسعي لخدمة أعضائها العاملين والمنتسبين في مختلف قطاعات الأعمال.



وأكد حرص مجلس الإدارة على مواصلة تقديم خدمات الجمعية من برامج ودورات تدريبية ومهنية تلبي احتياجات الأعضاء وتحقق في الوقت نفسه استراتيجية الجمعية في بناء جيل متميز من المحاسبين والمراجعين في جميع المجالات.



وأشار إلى أن الجمعية بصدد الإعداد لمشروعي الاعتماد المهني والتصنيف ومشروع الشركات المهنية والتي تمثل مشاريع مهمة وضرورية لتطوير المهنة ودورها في بيئة الأعمال.



وبين أن مجلس الإدارة سيواصل العمل مع كافة الجهات ومد يد التعاون معها لتقديم خدماتها التدريبية وإبداء رؤيتها الفنية في القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تهم المواطنين من مختلف الفئات وتقديمها لمتخذي القرار.



كما أوضح حرص الجمعية على التواصل مع كافة المنظمات المهنية العربية والعالمية من أجل تبادل الخبرات والاستفادة منها في تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة محليا ووضعها على طريق العالمية والإقليمية.